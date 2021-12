Tamponi Covid-19 a Borgo Trento, ambulatorio chiuso weekend e festivi

Da mercoledì, 15 dicembre, cambiano le modalità per sottoporsi ad un tampone Covid nell'ambulatorio del padiglione 11 dell'ospedale di Borgo Trento (piano seminterrato sotto al punto prelievi).

I tamponi molecolari saranno eseguiti da lunedì a venerdì dalle 7 alle 14 (esclusi festivi), con richiesta del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o con prescrizione del medico del Sisp (Servizio di Igiene e Sanità pubblica). La prenotazione del test è obbligatoria tramite ZeroCoda e per accedere è necessario portare l'impegnativa in formato cartaceo. L'esito del tampone sarà disponibile in italiano e in inglese dopo circa 24-48 ore scaricandolo direttamente dal dossier sanitario.

Per accedere all'ambulatorio la persona che deve eseguire il tampone ed il suo eventuale accompagnatore (in caso di minore o utente non autosufficiente) dovranno indossare la mascherina chirurgica, igienizzare le mani con gel idroalcolico, mantenere il distanziamento di almeno un metro e avere con sé la tessera sanitaria.

La chiamata sarà effettuata utilizzando il numero riportato sulla prenotazione visualizzata sul monitor presente nella sala d'attesa. Al momento dell'accettazione, è necessario presentare l'impegnativa o la prescrizione del Sisp, la tessera sanitaria e fornire i dati anagrafici richiesti. Non sarà accettato chi è sprovvisto di tessera sanitaria.

È consigliato presentarsi non prima di 5 minuti rispetto all'orario di appuntamento.