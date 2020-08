Test Covid al personale scolastico, «open weekend» alla Caserma Pianell

Continua ad essere elevata l'adesione del personale scolastico veronese alla campagna di controllo per individuare eventuali cittadini positivi al coronavirus prima dell'inizio dell'anno scolastico. E per rispondere alle esigenze di tutti, l'Ulss 9 Scaligera ha deciso di ampliare ulteriormente l'offerta. Sabato 29 e domenica 30 agosto, sarà organizzato un «open weekend» nella Caserma Pianell di Via Carmelitani Scalzi, con inizio alle 8 e conclusione alle 20. L'accesso sarà libero, ma verrà richiesta la tessera sanitaria.

Il controllo è su base volontaria e viene effettuato tramite test sierologico (il pungi-dito) dai medici di medicina generale del territorio. In caso di indisponibilità del medico, l'Ulss 9 Scaligera e l'Azienda ospedaliera integrata di Verona sono a disposizione in queste sedi, ad accesso libero:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ospedale di Borgo Trento, Padiglione 11, da lunedì a domenica, dalle 7 alle 13.

Distretto di Via Campania a Verona, da lunedì a domenica, dalle 8 alle 12.

Via Del Capitel a Verona, presso il poliambulatorio, da lunedì a giovedì, dalle 14 alle 17.30.

Ospedale di San Bonifacio, nella seda Usca, da lunedì a domenica, dalle 14.30 alle 15.30.

Centro Polifunzionale di Bussolengo in Via Dalla Chiesa, da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 18.45.

Nella sede Usca di Legnago, in Via Pasubio, da lunedì a sabato, dalle 9 alle 13.

In caso di positività al test sierologico, il lavoratore dovrà effettuare il tampone molecolare per conferma. In attesa dell'esito del tampone la persona deve rimanere in isolamento fiduciario. Al fine di evitare lunghe attese e possibili assembramenti, l'Ulss 9 suggerisce agli utenti nati negli anni dispari di presentarsi nei giorni dispari e viceversa.