Coronavirus, Zaia e Rigoli lanciano sperimentazione dei test "fai da te"

Domani, 16 novembre, alle 12.30, il presidente della Regione Luca Zaia terrà il consueto aggiornamento sull'andamento dell'epidemia da Covid-19. Durante questo appuntamento, Zaia sarà affiancato dal dottor Roberto Rigoli, coordinatore delle 14 microbiologie venete e vicepresidente dei microbiologi italiani. Insieme presenteranno il cosiddetto «test fai da te», un particolare esame che ogni cittadino potrebbe fare autonomamente da casa per scoprire se è positivo o negativo al virus. Per questo test di autodiagnosi, il Veneto avvierà la sperimentazione per verificare la sua effettiva validità scientifica. «Al termine del percorso, qualora i risultati in parallelo con i tamponi molecolari ne dimostrassero l’efficacia, sarà avanzata richiesta di validazione alle competenti autorità scientifiche nazionali», ha fatto sapere la Regione.