Terza dose di vaccino anti-Covid in farmacia per over 60 sani e senza allergie

Da oggi, 12 novembre, le farmacie di Verona e provincia che offrono il servizio della vaccinazione anti-Covid saranno in grado di fornire anche la terza dose ai soggetti sani dai 60 anni di età in su. Il servizio farmaceutico territoriale dell'Ulss 9 Scaligera ha confermato la disponibilità della fornitura di vaccino Pfizer.

In farmacia potranno ricevere la terza dose i soggetti di età uguale o maggiore ai 60 anni senza patologie né allergie. Devono però essere soddisfatte anche quattro condizioni:

Il paziente non deve aver contratto il coronavirus dopo aver completato la vaccinazione.

Il paziente non deve essere un soggetto fragile e non deve rientrare nelle condizioni di estrema vulnerabilità.

Il paziente deve aver completato la vaccinazione da almeno 6 mesi.

Il paziente deve aver acquisito il modulo di consenso per la terza dose e il modulo al consenso per la vaccinazione anti- Covid.

I cittadini assistiti dal servizio sanitario regionale del Veneto possono accedere alla vaccinazione sull'intero territorio veneto a prescindere dalla Ulss di appartenenza.

«Abbiamo immediatamente dato la nostra disponibilità alla terza dose e adesso che l’operatività è stata definita a livello provinciale siamo pronti a ricevere le prenotazioni dei cittadini a partire dai 60 anni di età - ha dichiarato Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona - L’iter è quello della prima e seconda dose, quindi è necessario che i cittadini sani vengano in farmacia con il modulo di consenso informato e l'anamnesi negativa, che significa non essere affetti da alcuna patologia o allergia. Ci siamo comunque noi a guidare i cittadini e a rispondere ai dubbi che spesso possono essere dissipati grazie ad una semplice telefonata. Ricordo che, se ci fossero incompatibilità, la farmacia può effettuare la prenotazione presso gli hub dell'azienda sanitaria. Siamo certi che la comunità apprezzerà, come ha fatto fino ad oggi, il servizio veloce e professionale offerto dalle farmacie territoriali veronesi che hanno raggiunto in questi giorni la soglia delle 14mila vaccinazioni da inizio campagna anti-Covid».

«Prosegue l'impegno della farmacia a fianco dei cittadini, accompagnandone passo passo gli sforzi per mantenere salute e attività lavorativa - ha spiegato Gianmarco Padovani, vicepresidente di Federfarma Verona - Un impegno notevole in quanto la normale attività della farmacia deve continuare immutata, ma doveroso verso quei cittadini che vogliono farsi vaccinare sotto casa da professionisti che conoscono da una vita e di cui hanno estrema fiducia».