Tamponi, medico di base veronese scrive a Zaia: «Manca la sicurezza»

«Abbiamo predisposto l'invio ai medici di base veneti dei 64mila tamponi rapidi avuti dal Governo. I medici riceveranno il kit completo, con i tamponi ed i dispositivi di protezione da indossare durante i test». Lo ha dichiarato oggi, 3 novembre, Luca Zaia tra le varie comunicazioni di aggiornamento sull'emergenza coronavirus.

Ma il tema dei tamponi svolti dai medici di base rimane al centro di polemiche, anche a Verona, soprattutto dopo l'ordinanza firmata dallo stesso Zaia. Non tutti i professionisti, infatti, sono in condizioni di poter eseguire questi test in sicurezza. E mentre la politica locale si mobilita per trovare soluzioni, una medica di medicina generale di Verona ha preso in mano una penna ed ha scritto una lettera indirizzata a Luca Zaia, ma anche al ministro della salute Roberto Speranza. Il messaggio contiene infatti una critica all'accordo trovato a livello nazionale e recepito a livello regionale per includere i medici di base nelle rete di coloro che possono fare tamponi per scoprire i positivi al coronavirus. Per la veronese Franca Mirandola, dirigente nazionale Fismu (Federazione Italiana Sindacale Medici Uniti), l'ordinanza di Zaia «interpreta punitivamente un già inconsistente, e inadeguato, accordo nazionale, che da una lato impone l'obbligatorietà per i medici di fare i test per il coronavirus, dall'altro prevede la necessità che fossero fatti in sicurezza. Una condizione, questa ultima, che esclude la maggioranza degli ambulatori, oltre l'80% delle strutture, e impone alle istituzioni pubbliche di mettere a disposizione locali adeguati, personale, e, in tutti i casi, sufficienti dispositivi di protezione personale». E, nella sua lettera, Mirandola aggiunge: «Dopo 7 mesi sono finalmente uscita dall'ospedale dove i miei colleghi, che ringrazio ogni giorno, mi hanno curato da questa “bestia”, il Covid-19, che mi ha colpito duramente portandomi due volte in fin di vita in rianimazione. E ancora lotto con le conseguenze della malattia. Un male che mi ha preso in ostaggio molti mesi fa mentre facevo appunto il mio lavoro, tra i miei pazienti, senza, purtroppo, adeguati dispositivi di sicurezza, assenti per precise responsabilità politiche. Quell'accordo nazionale è inadeguato rispetto alla gravità della situazione»