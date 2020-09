A piedi o in auto, "drive-in" di tamponi alla caserma Pianell di Verona

Era stata attivata per un weekend, in modo da ampliare i servizi offerti dall'Ulss 9 Scaligera ai cittadini che necessitano di sottoporsi ad un test a tampone. In particolare, era stato pensato per gli insegnanti che prima dell'inizio dell'anno scolastico volevano sapere se erano stati contagiati dal coronavirus. Ora, è diventata stabile la postazione per l'esecuzione dei tamponi in modalità "drive-in" alla caserma Pianell di Verona.

Situata in Via Carmelitani Scalzi 25/A, la postazione consente l'accesso ai cittadini sia a piedi che in macchina. Le attività di prelievo dei tamponi sono gestite dal personale dell'unità operativa profilassi delle malattie infettive e dal centro screening e sono solo su appuntamento. L'orario di apertura va dalle 8 alle 15.

Vi possono accedere persone sottoposte a vigilanza sanitaria attiva (ad esempio: casi positivi, contatti stretti o a fine sorveglianza) oppure cittadini appartenenti a categorie particolari, come ad esempio gli operatori e gli ospiti delle strutture residenziali extraospedaliere.

Le postazioni per l'esecuzione dei tamponi sono due di drive-in dinamico e due fisse. E sarà possibile la modifica nella gestione della postazione, in termini di orario di apertura e delle persone ammesse agli accertamenti, in base all'evoluzione epidemiologica della pandemia da Covid-19.



(L'uscita dalla postazione della caserma Pianell)

L'attivazione di questa nuova postazione è il frutto della collaborazione tra istituzioni. E per aver reso possibile l'allestimento, il direttore generale dell'Ulss 9 Pietro Girardi ha ringraziato l'esercito, nella figura del comandante del Comfoter di Supporto Giuseppenicola Tota, il sindaco di Verona Federico Sboarina ed il vicesindaco Luca Zanotto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.



(Girardi, a sinistra, insieme a Tota, Sboarina, l'assessore regionale De Berti e Zanotto)