Tampone molecolare o rapido, modalità di accesso al test a Borgo Trento

Per il molecolare sono necessarie impegnativa del medico e prenotazione. Il tampone antigenico si può richiedere senza ricetta ed è gratuito solo per chi ha meno di 12 anni

Dal prossimo mercoledì, 18 agosto, cambiano le modalità per potersi fare un tampone nell'ambulatorio del padiglione 11 dell'ospedale di Borgo Trento, a Verona.

Il tampone molecolare, che serve a stabilire se si è stati o meno contagiati dal coronavirus, potrà essere richiesto solo con l'impegnativa del medico e con la prenotazione attraverso il sistema Zerocoda dal sito internet dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

L'ambulatorio è aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 10.45. Il referto sarà reso disponibile sul dossier sanitario elettronico.

Il tampone antigenico (rapido) si potrà richiedere senza impegnativa, con prenotazione tramite il Cup (call center, portale aziendale, sportelli Borgo Trento e Borgo Roma) e con pagamento della tariffa prevista dalla Regione in base alla fascia di età. Per i minori di 12 anni, il tampone antigenico è gratuito. Per i giovani tra i 12 e 17 anni costa 8 euro. Per i maggiorenni ha un costo di 15 euro. E infine per gli stranieri il costo è di 22 euro.

L'ambulatorio sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 11 alle 13.45. L'esito verrà comunicato su supporto cartaceo in un'unica copia. Il consiglio dell'Aoui di Verona e di effettuare il pagamento del tampone antigenico utilizzando prevalentemente gli strumenti online o le casse automatiche e di presentare la ricevuta di pagamento al personale addetto all’accettazione il giorno dell’effettuazione del tampone.