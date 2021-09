L'istituto Ricci a Porto di Legnago prima "scuola sentinella" del Veronese

Sono state raccolte le prime adesioni degli studenti in due classi quinte. Ai ragazzi saranno consegnati i kit per i test molecolari salivari e poi sarà effettuato il primo prelievo. Il progetto verrà esteso in seguito a un altro istituto della Bassa

Con l'apertura del nuovo anno scolastico, l'Ulss 9 Scaligera ha avviato il piano di monitoraggio per tenere controllato il grado di circolazione del coronavirus tra gli studenti. Il piano è basato sulle cosiddette Scuole Sentinella e a fare da apripista nel Veronese sarà l'istituto superiore Silva Ricci di Porto di Legnago, con il coinvolgimento di due classi quinte. Oggi, 13 settembre, sono state raccolte le prime adesioni degli studenti, domani verranno consegnati i kit per i test molecolari salivari e mercoledì sarà effettuato il prelievo.

Il progetto verrà esteso successivamente a un altro istituto della Bassa Veronese, fino a raggiungere 1.500 alunni delle classi primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Il progetto nazionale si basa sull'esperienza di alcune Regioni, tra cui quello realizzato in Veneto durante lo scorso anno scolastico, e prevede l’effettuazione agli studenti di un test gratuito per la ricerca del Covid-19, da ripetere indicativamente ogni 15 giorni. L’intento è quello di monitorare la situazione scolastica, con l'obiettivo di attuare tutte le possibili azioni di sanità pubblica per mantenere la didattica in presenza e in sicurezza.

Il test salivare molecolare è stato scelto perché, oltre a essere molto affidabile, risulta non invasivo. La raccolta della saliva sarà effettuata a casa appena svegli, prima di lavarsi i denti e di fare colazione, tenendo in bocca per circa un minuto una piccola spugnetta. Il campione verrà poi consegnato a scuola.

L'adesione al progetto è volontaria, non costituisce requisito di accesso o esclusione dalle attività didattiche e non ha validità ai fini del Green Pass. In caso di riscontro di positività al test, lo studente e i relativi contatti saranno presi in carico dal dipartimento di prevenzione dell'Ulss 9 e dovranno porsi in isolamento domiciliare, seguendo le indicazioni che riceveranno dai servizi di igiene territoriali o dal proprio medico di base. I contatti scolastici, invece, riceveranno indicazioni dal referente Covid dell'istituto.