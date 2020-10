In totale 67 positivi al virus nelle case di riposo di San Giovanni Lupatoto

Continua il costante monitoraggio degli ospiti e dei lavoratori delle residenze per anziani di San Giovanni Lupatoto, dove sono stati riscontrati casi di positività al coronavirus. La Fondazione Pia Opera Ciccarelli, che gestisce le strutture, ha sintetizzato in due tabelle l'esito degli ultimi tamponi effettuati. I dati, aggiornati a ieri, 21 ottobre, sono questi:

I dati, però, sono parziali. Tra il personale, manca l'aggiornamento sugli amministrativi, i quali hanno appuntamento con il tampone per il 26 ottobre. A ieri, poi, non era stato ancora comunicato l'esito di due test del personale e di un test su di un ospite.

La Residenza Arcobaleno, comunque, è entrata in isolamento cautelativo per la presenza di un positivo fra gli operatori ma proseguono i contatti attraverso le videochiamate programmate. Per la Residenza Mimosa prosegue l'isolamento da Covid-19, applicando le modalità in atto ma cercando di garantire le videochiamate che saranno regolamentate in base all'andamento della residenza. Le Residenze Tre Fontane e Roseto restano in isolamento cautelativo in attesa dell'esito tampone di due operatori ma riprendono i contatti con le videochiamate programmate. Escono, infine, dall'isolamento cautelativo Casa Ferrari e Villa Italia. Per questi centri riprendono le visite programmate e regolamentate nelle postazioni dedicate.

