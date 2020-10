Coronavirus e stato di emergenza, al vaglio proroga fino al 31 gennaio

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte e le forze di maggioranza che lo sostengono starebbero riflettendo sull'ipotesi di allungare ulteriormente lo stato di emergenza per Covid-19. A riportarlo è Today.it, dopo una recente riunione di Governo.

Lo stato di emergenza attualmente in vigore scadrà il prossimo 15 ottobre ed era già in discussione un proroga fino a fine anno. La novità è che la proroga potrebbe essere ancora più lunga ed arrivare al 31 gennaio 2021. Lo stato di emergenza durerebbe dunque un anno esatto, perché fu proclamato proprio il 31 gennaio 2020. Da quel momento, il Parlamento ha concesso al Governo la facoltà di attribuirsi maggiori poteri per far fronte all'epidemia di coronavirus.

Collegato allo stato di emergenza, ci sono le misure eccezionali e le ordinanze che i cittadini devono rispettare, come ad esempio l'utilizzo della mascherina, ma anche la possibilità di acquistare con più rapidità alcuni prodotti utili a limitare i contagi.