Estesa a 12 mesi la validità del Green Pass, ok del comitato tecnico-scientifico

Ieri, il Comitato tecnico-scientifico istituito dal Ministero della salute ha espresso il proprio parere favorevole all'estensione della validità del Green Pass da 9 mesi a 12 mesi. Si stava infatti avvicinando la scadenza della certificazione verde per gli operatori sanitari e gli anziani che per primi si sono vaccinati contro Covid-19, tra la fine di dicembre 2020 e gennaio 2021. In mancanza di questa deroga, i primi vaccinati si sarebbero trovato in una situazione quasi paradossale, avendo aderito subito alla campagna vaccinale (un'adesione anche obbligatoria per i lavoratori della sanità) ma rischiando di rimanere senza Green Pass proprio ora che è più necessario. È scattato infatti questa estate l'obbligo di avere il certificato per accedere al alcuni luoghi pubblici. Obblighi che da settembre saranno estesi anche ai mezzi pubblici.

L'altro vantaggio concesso da questo prolungamento della validità sarà anche quello di avere più tempo per comprendere l'effettiva durata della copertura del vaccino. Tempo utile per ragionare su di una sempre più probabile somministrazione della terza dose di vaccino.