Positivi al coronavirus nei comuni veronesi: sei quelli che non ne hanno

Sono sei i comuni della provincia di Verona che oggi, 18 agosto, non hanno cittadini positivi al coronavirus. In ordine alfabetico sono Brentino Belluno, Erbezzo, Malcesine, San Mauro di Saline, Sant'Anna d'Alfaedo e Velo Veronese. I loro nomi sono riportati nella tabella che ogni giorno l'Ulss 9 Scaligera fornisce alle amministrazioni comunali per informarle sulla presenza di residenti positivi al virus.

Una tabella diversa da quella del bollettino regionale, perché nel resoconto dell'Ulss «non sono riportati i casi (né come sintesi né come dettaglio) con data di fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, oppure ospiti di casa di riposo o ricoverati. Quindi fino a quando il report complessivo regionale li conteggerà non si potrà avere una quadratura perfetta». Inoltre, nell'aggiornamento dell'Ulss 9 Scaligera «sono incluse tutte le persone in isolamento (con data di fine isolamento non passata) che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire". Sono inclusi i casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio", solo se ricoverati o ospiti di case di riposo. E sono infine incluse le persone "positive" senza data di fine sorveglianza perché ancora in attesa di indagine epidemiologica».

POSITIVI AL CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI VERONA - AGGIORNAMENTO DEL 18 AGOSTO 2021

Per il report dell'Ulss 9 Scaligera, i positivi sotto sorveglianza nel Veronese sono ad oggi 1.823, in aumento rispetto ai 1.745 di ieri. Verona è l'unico comune con più di cento positivi (425 per l'esattezza), ma essendo anche il comune più popoloso ha un'incidenza di positivi molto bassa: ogni mille abitanti del capoluogo, i positivi sono 1,64. L'incidenza più alta, infatti, si registra in un territorio poco popolato, quello di Boschi Sant'Anna dove ci sono 10 positivi al virus e ciò equivale a dire 7,35 positivi ogni mille abitanti.