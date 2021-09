Verona, San Bonifacio, Sona e gli altri comuni con abitanti positivi al coronavirus

Sarebbe stato troppo bello che anche oggi, 9 settembre, si fosse ripetuto il bollettino dell'Ulss 9 Scaligera di ieri. Un resoconto che mostrava non solo un calo nel numero dei positivi al coronavirus presenti nei comuni veronesi, ma soprattutto non mostrava crescite di positivi in nessuno territorio della provincia scaligera. Purtroppo, il report che oggi l'Ulss ha fornito alle amministrazioni comunali contiene informazioni ben diverse. I positivi al coronavirus nel veronese sono aumentati da 1.147 a 1.411 e solo in sette comuni i positivi sono diminuiti rispetto a ieri. Negli altri 91, i positivi sono cresciuti o rimasti invariati.

POSITIVI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA - AGGIORNAMENTO DEL 9 SETTEMBRE 2021

Quello di oggi è un quadro diverso da quello di ieri, ma anche da quello descritto dalla Regione Veneto nel bollettino delle 8 di questa mattina. Le tabelle dell'Ulss e quelle della Regione non sono però realizzate con una raccolta di dati paragonabile. Nel report dell'Ulss 9 Scaligera «sono incluse tutte le persone in isolamento che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire"; i casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio", solo se ricoverati o se ospiti di case di riposo, e le persone "positive" con data di fine sorveglianza "Da definire" - come spiegato dalla stessa azienda socio-sanitaria - E non sono riportati i casi con data fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi e nemmeno se ospiti di casa di riposo o se ricoverati».

Con 54 positivi in più, Verona è il comune con la maggiore differenza rispetto a ieri, rimanendo sempre il comune con il maggior numero di contagiati della provincia (316). Seguono il capoluogo: San Bonifacio con 53 positivi e Sona con 42.

Più corta la lista dei comuni senza abitanti positivi, in cui oggi figurano: Bevilacqua, Brentino Belluno, Cazzano di Tramigna, Ferrara di Monte Baldo, Isola Rizza, Malcesine, Rivoli Veronese, San Pietro di Morubio, Selva di Progno e Velo Veronese.

E con l'aumentare di positivi, aumenta anche la proporzione tra numero di abitanti e numero di positivi al virus. In questo momento, il comune con la proporzione più alta è Mezzane di Sotto con 7,85 positivi ogni mille abitanti.