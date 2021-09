Comune di Verona sotto i 300 positivi al coronavirus, 42 a San Bonifacio

È un bollettino particolarmente bello quello che l'Ulss 9 Scaligera ha consegnato oggi, 8 settembre, agli amministratori locali del Veronese. È bello perché mostra un netto calo di veronesi attualmente positivi al coronavirus: ieri erano 1.316 ed oggi sono 1.147. Ma la parte più bella è nella colonna delle differenze tra i numeri dei positivi di ieri e quelli di oggi: in nessun comune della provincia di Verona i positivi sono aumentati e questo lascia sperare che presto possano scendere sotto quota mille. Intanto, sono diventati meno di 300 nel capoluogo (262 oggi e -40 rispetto a ieri) e nessun altro territorio scaligero ne ha più di 42. San Bonifacio è infatti al secondo posto per numero di positivi e ne ha 42. Mentre al terzo posto c'è San Giovanni Lupatoto con 39 positivi.

POSITIVI AL CORONAVIRUS NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA - AGGIORNATO ALL'8 SETTEMBRE 2021

L'Ulss 9 Scaligera ha specificato ancora una volta tra le note che il suo report è diverso da quello della Regione Veneto. Nelle tabelle dell'Ulss «sono incluse tutte le persone in isolamento che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire"; i casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio", solo se ricoverati o se ospiti di case di riposo, e le persone "positive" con data di fine sorveglianza "Da definire". Non sono riportati i casi con data fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi e nemmeno se ospiti di casa di riposo o se ricoverati». Per queste ragioni, i due resoconti non sono confrontabili. Ma in quello dell'Ulss si possono leggere i dati suddivisi per comune ed è visibile anche il lavoro sul tracciamento dei contatti.

Per il momento, risultano senza residenti positivi al coronavirus i comuni di Badia Calavena, Bevilacqua, Brentino Belluno, Cazzano di Tramigna, Ferrara di Monte Baldo, Isola Rizza, Malcesine, Rivoli Veronese, San Mauro di Saline, San Pietro di Morubio, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno e Velo Veronese.

Mentre il comune dove è più alta la presenza di positivi in proporzione al numero di abitanti è Cerro Veronese con 4,66 positivi ogni mille abitanti.