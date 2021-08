Coronavirus, i dati sui casi positivi in isolamento nei comuni veronesi

Rispetto a ieri, 30 agosto, è leggero il calo dei positivi al coronavirus in isolamento nei vari comuni della provincia di Verona. Secondo il bollettino fornito questa mattina dall'Ulss 9 Scaligera alle amministrazioni comunali, i veronesi contagiati dal virus e non negativizzati sono oggi 1.410, mentre ieri erano 1.419. Valeggio sul Mincio con -9 e Sant'Ambrogio di Valpolicella con -7 e Castelnuovo del Garda con -6 sono i comuni in cui il numero dei positivi è diminuito di più nel giro di 24 ore. Invece, le crescite più importanti si sono registrate a Verona (+8) e a Grezzana (+6).

E rimane ancora impossibile confrontare il report dell'Ulss 9 con quello della Regione Veneto, visto che nei due resoconti non confluiscono gli stessi dati. Nel bollettino dell'Ulss, infatti, vengono conteggiate «tutte le persone in isolamento che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire"; i casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio", solo se ricoverati o ospiti di case di riposo e le persone "positive" senza data di fine sorveglianza perché ancora in attesa di indagine epidemiologica. Non sono invece riportati i casi con data fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o ricoverati».

POSITIVI AL CORONAVIRUS NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA - AGGIORNAMENTO DEL 31 AGOSTO 2021

Sui numeri assoluti dei positivi al virus, nessun comune ne ha di più di Verona dove questa mattina ci sono 354 positivi in isolamento. Il secondo comune per numero di positivi al coronavirus è San Bonifacio con 54, mentre ne hanno 42 San Giovanni Lupatoto e Villafranca Veronese. Numeri grandi anche perché si tratta di comuni grandi. In questi territori il rapporto tra positivi e abitanti risulta infatti basso. I comuni invece dove questo rapporto risulta più alto sono Cerro Veronese (6,99 positivi ogni mille abitanti) ed Erbè (6,27 positivi ogni mille abitanti).