Dalla Lessinia, al Lago, alla Bassa, il coronavirus nei comuni veronesi

La presenza del coronavirus in provincia di Verona continua ad oscillare tra miglioramenti e peggioramenti nel numero di positivi. Nell'aggiornamento dell'Ulss 9 Scaligera, il calo dei cittadini attualmente positivi era giunto ieri a 1.571 veronesi positivi. Oggi, però, questo numero è risalito a 1.634. Un'altalena che non si nota nel bollettino regionale sul Covid-19, dove invece il calo dei positivi è lento e costante. I due report, quello dell'Ulss 9 e quello della Regione, non sarebbero comunque da confrontare perché hanno metodi di raccolta dati diversi. L'Ulss 9, infatti, incluse nel suo rendiconto «tutte le persone in isolamento che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire"; i casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio", solo se ricoverati o ospiti di case di riposo e le persone "positive" senza data di fine sorveglianza perché ancora in attesa di indagine epidemiologica. Non sono invece riportati i casi con data fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o ricoverati».

POSITIVI AL CORONAVIRUS IN PROVINCIA DI VERONA - I DATI DEI COMUNI DEL 27 AGOSTO 2021

Rispetto a ieri, i comuni veronesi senza cittadini positivi sono scesi da 8 a 7. Ad Erbezzo è stato rintracciato un contagiato dal coronavirus e quindi i territori senza positivi rimangono Brenzone, Cazzano di Tramigna, Ferrara di Monte Baldo, Malcesine, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno e Velo Veronese. Leggeri i cali dei positivi nei due comuni che ne contano di più: Verona (da 365 a 364 positivi) e San Bonifacio (da 73 a 72). Stabili a 62 i positivi a Villafranca di Verona, mentre gli aumenti più netti si sono registrati a Peschiera del Garda (+10, da 24 a 34 positivi) e a Castelnuovo del Garda (+8, da 32 a 40 positivi). La più alta presenza di positivi in rapporto alla popolazione, però, si registra ad Erbè dove ci sono 6,79 positivi ogni mille abitanti.