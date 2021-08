Coronavirus nei comuni della provincia di Verona: 8 senza cittadini positivi

Nonostante il netto aumento registrato nel capoluogo, calano i veronesi positivi al coronavirus. Rispetto ai 1.592 di ieri, 25 agosto, l'Ulss 9 Scaligera conta oggi 1.571 casi di positività al virus attualmente in corso in provincia di Verona. I casi sono 21 in meno in tutta la provincia, ma sono 31 in più a Verona città, dove tra ieri e oggi si è passati da 334 a 365 positivi. È lo spostamento giornaliero più grande della provincia, mentre la diminuzione più consistente si è vista a Cerea e a Oppeano che hanno 6 positivi in meno rispetto a ieri.

Il calo visibile nel bollettino regionale, dunque, si riscontra anche nel bollettino dell'Ulss 9 Scaligera di oggi, anche se le due rilevazioni adottano metodologie diverse, come spiegato nelle note dalla stessa Ulss: «Sono incluse nel report tutte le persone in isolamento che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire". Sono inoltre inclusi i casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio", solo se ricoverati o ospiti di case di riposo. Sono infine incluse le persone "positive" senza data di fine sorveglianza perché ancora in attesa di indagine epidemiologica. Non sono invece riportati i casi con data fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o ricoverati».

POSITIVI AL CORONAVIRUS NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA - AGGIORNAMENTO DEL 26 AGOSTO 2021

Senza cittadini positivi al coronavirus figurano i comuni di Brenzone, Cazzano di Tramigna, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Malcesine, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno e Velo Veronese. Mentre i comuni con più casi sono Verona, San Bonifacio (73) e Villafranca (62); tre comuni molto popolosi ed infatti in questi territori rimane bassa l'incidenza dei positivi rispetto al numero dei residenti. L'incidenza più alta, infatti, si vede in un piccolo comune come Erbè dove i 13 positivi sono 6,79 ogni mille abitanti.