Covid-19 nella provincia di Verona, 13 comuni senza residenti positivi

Nel bollettino dell'Ulss 9 Scaligera sono scesi da 1.566 a 1.451 nel giro di un giorno i positivi al coronavirus attualmente in isolamento in provincia di Verona. Un numero di positivi diffuso in modo non uniforme su tutto il territorio. Il comune di Verona rimane quello ad averne di più (337) anche se oggi è anche quello che registra la maggiore diminuzione giornaliera (-26). Mentre sono 13 i comuni che oggi non hanno neanche un abitante infettato dal virus: Bevilacqua, Brentino Belluno, Brenzone, Cazzano di Tramigna, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Malcesine, Pastrengo, Roverè Veronese, San Pietro di Morubio, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno e Velo Veronese.

CORONAVIRUS NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA - AGGIORNAMENTO DEL 5 SETTEMBRE 2021

Il report è stato messo anche oggi a disposizione delle amministrazioni comunali veronesi, ribadendo l'avvertenza di non confrontarlo con il bollettino della Regione Veneto. I due resoconti non raccolgono i dati allo stesso modo e l'Ulss ha spiegato che nel suo bollettino sono inserite «tutte le persone in isolamento che sono in stato di sorveglianza "Attiva" o "Da definire". I casi in sorveglianza "Non necessaria", "Passiva", "Ricoverato" ed "Auto-monitoraggio", sono conteggiati solo se ricoverati o se ospiti di case di riposo. E sono contate anche le persone "positive" senza data di fine sorveglianza perché ancora in attesa di indagine epidemiologica. Non sono invece riportati i casi con data fine sorveglianza passata, nemmeno se positivi, nemmeno se ospiti di casa di riposo o ricoverati».

Non molto alti, infine, i rapporti tra i numeri dei positivi e i numeri degli abitanti nei singoli comuni. Il rapporto più alto è quello del comune di Mezzane di Sotto con 8,24 positivi ogni mille abitanti.