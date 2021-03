Pensionati chiedono risposte sulla programmazione dei vaccini anti-Covid

Mentre sulla campagna vaccinale anti-Covid si accumulano le domande e le ansie degli utenti, le risposte appaiono sempre più parziali e frammentarie. E così, i sindacati dei pensionati veronesi, a nome degli oltre 60mila tesserati che rappresentano, hanno chiesto un incontro urgente e chiarificatore al direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi, con il quale affrontare una volta per tutte i nodi irrisolti.

LA LETTERA A GIRARDI DEI SINDACATI VERONESI

«Comprendiamo benissimo le difficoltà di approvvigionamento del vaccino, ma ci sono aspetti nella programmazione della campagna che esulano dall'approvvigionamento e che vanno a nostro avviso affrontati immediatamente - hanno affermato i segretari dei sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil, Adriano Filice, Dino Andreone e Gianluigi Meggiolaro - Ad esempio, la questione degli anziani non autosufficienti o fragili e delle loro badanti, famigliari e caregiver in generale: è giusto o no che, quando questi siano l’unico punto di riferimento di un anziano non autosufficiente o fragile, vengano vaccinati a domicilio assieme all'assistito? Secondo noi oltre che giusto è anche doveroso, ma per far questo occorre innanzitutto avere una programmazione per le vaccinazioni a domicilio degli anziani, che ad oggi non vediamo. Bisogna mobilitare i medici di famiglia, permettergli di individuare i casi più fragili, dotarli delle dosi di vaccino necessarie, e superare eventuali limiti previsti dal sistema delle fasce. Questo dobbiamo farlo ora o quando arriverà il vaccino saremo nuovamente in ritardo. Un altro punto da affrontare riguarda l'attivazione di centri vaccinali di prossimità. Si moltiplicano enti e realtà che sono in grado di offrire degli spazi nei quartieri ma non intravvediamo ancora una vera e propria programmazione».

