Variante Omicron stimata al 95,5% in Veneto e ormai ovunque nel Veronese

La variante Omicron del coronavirus è diventata quasi l'unica variante presente in Veneto. Prima della Omicron era la variante Delta quella maggiormente presente, ma si stima che ormai le infezioni da variante Delta siano diventate relativamente poche. In altre parola, se un veneto oggi entrasse in contatto con Covid-19, è statisticamente molto probabile che avrebbe a che fare con la variante Omicron. A stabilitlo è stato l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie che ieri, 27 gennaio, ha comunicato i risultati dell'attività sorveglianza coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss).

La variante Omicron è stata trovata in 171 tamponi sui 179 test positivi al coronavirus notificati da 13 diversi laboratori veneti il 17 gennaio scorso. La prevalenza della variante Omicron è qundi salita dal 66,1% del 3 gennaio al 95,5% del 17 gennaio. Mentre il virus presente negli altri 8 tamponi analizzati mostrava la variante Delta.

Nelle varie province, la variante Omicron è distribuita quasi equamente. La sua presenza è stata rilevata in tutti i tamponi provenienti dalle province di Verona e Padova. E nelle altre province le percentuali di test con variante Omicron sono: 97% a Vicenza, 94% a Belluno, 93% a Venezia, 89% a Treviso e 85% a Rovigo.