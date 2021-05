Mortalità per Covid-19 più alta nelle aree del Veneto più inquinate dai Pfas

I risultati di uno studio che ha preso in considerazione i dati compresi tra il 21 febbraio e il 15 aprile 2020 è stato pubblicato nel marzo scorso dalla rivista scientifica International Journals of Environmental Research and Public Health

«In conclusione, abbiamo osservato un rischio di mortalità più elevato per Covid-19 in una popolazione fortemente esposta a Pfas, che è stato probabilmente spiegato dall'immunosoppressione da Pfas, dal bioaccumulo nel tessuto polmonare o da malattie preesistenti correlate a Pfas». A questo risultato è giunto il gruppo di lavoro che ha collaborato ad una ricerca effettuata in Veneto. I ricercatori hanno analizzato i dati provenienti dalla zona maggiormente esposta all'inquinamento da Pfas, un'area di cui fanno parte anche i territori comunali veronesi di Cologna Veneta, Pressana, Roveredo di Guà, Zimella e ancora Albaredo, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Legnago, Minerbe, Terrazzo e Veronella. In questi territori (e negli altri inseriti nella «zona rossa» dell'inquinamento da Pfas) la mortalità per Covid-19 sarebbe stata superiore del 60% rispetto a quella del resto della regione.

SINTESI DELL'ANALISI SULL'ESPOSIZIONE A PFAS E MORTALITÀ PER COVID-19

Lo studio è stato pubblicato nel marzo scorso dalla rivista scientifica International Journals of Environmental Research and Public Health ed è stato realizzato da Dolores Catelan e Annibale Biggeri (Università di Firenze), da Francesca Russo e Filippo Da Re (tecnici della Regione Veneto), da Dario Gregori e Cristina Canova (Università di Padova), da Gisella Pitter di Azienda Zero e da Tony Fletcher (London School of Hygiene & Tropical Medicine). Sono stati presi in considerazione i dati sulla mortalità compresi tra il 21 febbraio e il 15 aprile 2020 ed è stata notata una mortalità per Covid-19 più alta nelle zone in cui è stata più prolungata la contaminazione delle acque con sostanze di tipo Pfas.