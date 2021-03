Al giorno 308 vaccinazioni ogni 100mila abitanti in Veneto. Zaia: «E cresceremo»

«Già dai prossimi giorni vedrete che crescerà sempre di più la quantità di vaccini che andremo ad erogare», ha assicurato oggi, 24 marzo, il presidente della Regione Luca Zaia. Lo ha detto durante il quotidiano punto di informazione ai cittadini sull'emergenza coronavirus, aggiungendo che in questo momento il Veneto ha in magazzino circa 160mila dosi dei tre vaccini anti-Covid autorizzati in Europa: Pfizer, Moderna e AstraZeneca (il vaccino di Johnson & Johnson è autorizzato ma si dovranno ancora attendere delle settimane prima che sia distribuito anche in Italia). Il presidente ha dichiarato che probabilmente tutte le dosi attualmente in magazzino saranno somministrate giusto in tempo per l'arrivo di nuove forniture.

Toccando, però, l'argomento vaccini, Luca Zaia ha voluto replicare a chi dipinge il Veneto come una regione poco virtuosa nella somministrazione dei vaccini. Il presidente regionale ha detto che il metro di valutazione utilizzato è poco indicativo. Infatti, per calcolare l'efficienza nelle vaccinazioni si mettono in colonna le regioni in base alla percentuale delle dosi somministrate rispetto a quelle ricevute. In questa classifica, il Veneto è indietro, ma per Zaia bisognerebbe tenere in considerazione un altro fattore. «Cosa vuol dire che una regione ha somministrato l'80% dei vaccini che ha avuto - ha detto - A me interessa sapere quanta popolazione è stata vaccinata». E per questo, la Regione Veneto ha distribuito una tabella che mostra la media delle vaccinazioni al giorno ogni 100.000 abitanti. Una tabella che prende in considerazione il periodo dall'8 al 22 marzo e pone il Veneto ai vertici con 308 vaccinazioni al giorni ogni 100mila abitanti.

