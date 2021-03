Coronavirus, nell'Ovest Veronese tasso d'incidenza superiore ai 200 casi

Come anticipato oggi, 10 marzo, dall'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, un nuovo distretto sanitario del Veneto ha fatto registrare un tasso di incidenza settimanale superiore ai 250 casi di positività al coronavirus ogni 100mila abitanti. Ciò significa che anche nei comuni di quel distretto saranno presto applicate le disposizioni della recente ordinanza regionale firmata dal presidente Luca Zaia. Il provvedimento prevede la sospensione della didattica in presenza nelle scuole superiori e nelle seconde e terze medie presenti nei distretti dove il tasso di incidenza sfora il tetto fissato dal dpcm attualmente in vigore (250 casi ogni 100mila abitanti).

La prima rilevazione resa pubblica mostrava quattro distretti con un alto tasso di incidenza: Padova Terme e Colli, Alta Padovana, Asolo e Veneto Orientale. Il giorno successivo si è aggiunto Belluno. Oggi siamo al terzo giorno di rilevazioni diffuse da Azienda Zero ed il nuovo distretto sanitario ad andare oltre soglia è quello dell'Alto Vicentino.

La mappa mostra la distribuzione dei distretti sanitari e mostra in rosso i sei che vedranno quindi applicate le limitazioni alla didattica in presenza nelle scuole.

Oltre alla mappa, l'aggiornamento di Azienda Zero contiene anche la tabella con i tassi di incidenza di tutti i distretti sanitari del Veneto. Quelli della provincia di Verona sono quattro, ma due sono stati accorpati (Verona ed Est Veronese). Come mostrato anche dalla mappa, nessun distretto sanitario veronese è colorato di rosso.

La soglia dei 250 casi ogni 100mila abitanti non è però distante nei distretti della provincia di Verona. In particolare, nell'Ovest Veronese l'ultimo dato è di 210 casi ed è aumentato rispetto a quelli dei giorni scorso. Nel distretto della Pianura Veronese il tasso d'incidenza è salito a 193, mentre nel distretto accorpato di Verona ed Est Veronese il tasso d'incidenza è 164.

