Green Pass obbligatorio in Italia, decreto pronto entro la fine del mese

Potrebbe essere stata trovata una vita "italiana" all'uso obbligatorio del Green Pass, il documento che attesta che un cittadino è negativo al coronavirus o che è stato vaccinato. Il presidente francese Emmanuel Macron ha, infatti, intenzione di rendere obbligatorio il Green Pass per chi vuole viaggiare su mezzi di trasporto pubblico, per chi vuole entrare in locali pubblici, come bar e ristoranti, e per chi vuole partecipare ad eventi in cui è prevista la presenza di un pubblico numeroso. L'Italia ha preso in considerazione l'ipotesi di varare un provvedimento simile, scatenando proteste anche nel Veronese da parte di politici, come l'ex sindaco di Verona Flavio Tosi, e di categorie economiche.

Come riportato su Today, il Governo italiano potrebbe approvare entro la fine di questo mese un decreto che introduce l'obbligatorietà del Green Pass, ma in maniera meno rigida rispetto a quello pensato da Macron. Il Green Pass potrebbe diventare obbligatorio in Italia per chi viaggia su mezzi pubblici a lunga percorrenza, come treni o aerei, ma non per il trasporto pubblico locale (bus e metropolitane). Per i ristoranti si potrebbe introdurre l'obbilgo di Green Pass solo per i clienti che mangiano al chiuso, mentre i bar potrebbero essere esclusi dai luoghi in cui serve il Pass. Infine, potrebbero dover mostrare la certificazione anche i cittadini che vogliono entrare allo stadio, che vogliono assistere ad un concerto e che vogliono partecipare a raduni o cerimonie.

Tutto questo perché a livello nazionale (ma anche a livello locale) i contagi da coronavirus stanno aumentando e l'introduzione del Green Pass obbligatorio potrebbe scongiurare il ritorno alle restrizioni rigide adottate da un anno a questa parte.