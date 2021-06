Caldo al centro vaccinale di San Bonifacio, arriva impianto di raffrescamento

Nel frattempo, per garantire un miglior comfort agli utenti che accedono al centro per la somministrazione del vaccino anti-Covid, l'Ulss 9 Scaligera ha piazzato dodici ventilatori portatili

Via Offia

L'Ulss 9 Scaligera si sta adoperando, attraverso la fornitura e l'installazione di un gruppo frigo, per attivare un impianto di raffrescamento nel centro vaccinale del Palaferroli, a San Bonifacio. L'attivazione potrebbe completarsi entro la metà della settimana prossima.

Per garantire un miglior comfort agli utenti che accedono al centro per la somministrazione del vaccino anti-Covid, in questi giorni, l'azienda è comunque intervenuta piazzando dodici ventilatori portatili.