Terza dose ed estensione di Green Pass e obbligo vaccinale, la rotta di Draghi

Green Pass e vaccini, ma anche scuola, trasporti, economia e immigrazione. Tanti i temi toccati oggi, 2 settembre dal presidente del consiglio Mario Draghi, in una conferenza stampa tenuta insieme ai ministri Mariastella Gelmini, Patrizio Bianchi, Roberto Speranza ed Enrico Giovannini.

Nella sintesi riportata da Today è stato dato risalto ad uno degli ultimi interventi del premier, in risposta ad alcuni quesiti su Green Pass e vaccini. Draghi ha affermato che l'orientamento del Governo italiano è quello di estendere l'obbligo della certificazione verde. Si prevedono dunque nuove giornate come quella di ieri, 1 settembre, in cui il Green Pass è diventato necessario per accedere a scuole, università e mezzi di trasporto. Giornate in cui i contrari a questo documento faranno sentire il loro dissenso. Resta da decidere in quali settori imporre prima l'obbligo del Green Pass, ma il fatto che questo certificato diventerà sempre più necessario sembra ormai indiscutibile.

Come sembra ormai indiscutibile la terza dose del vaccino anti-Covid e probabilmente anche l'estensione dell'obbligo vaccinale. Un obbligo attualmente previsto solo per il personale sanitario, ha ricordato il ministro Speranza, ma è possibile che in Parlamento si decida per un aggiunta di categorie per cui il vaccino contro il coronavirus sarà obbligatorio.

Sulla campagna vaccinali, Draghi si è detto soddisfatto, in particolare per la grande adesione da parte dei giovani e del personale scolastico. Le alte percentuali di vaccinati nelle scuole permetterà a questo anno scolastico di iniziare con maggiore serenità, è l'auspicio di un premier che si è posto l'obiettivo di non ritornare alla didattica a distanza.

Sui trasporti, il ministro Giovannini ha diffuso i dati sul primo giorno di Green Pass obbligatorio per i treni. Obbligo che è stato rispettato da quasi tutti i viaggiatori. Solo 70 ne sono stati trovati sprovvisti, praticamente lo 0,2%.