Covid-19 a Torri del Benaco, nuova ordinanza: chiuso anche il palazzetto

Dopo la scuola e i parco giochi, a Torri del Benaco chiuderà fino a domenica 21 novembre anche il palazzetto e saranno dunque sospese le due manifestazioni sportive previste.

La notizia della firma di una seconda ordinanza in due giorni è stata comunicata anche tramite social dal sindaco Stefano Nicotra, il quale ha esordito spiegando che i casi positivi a Covid-19 continuano a salire nel territorio comunale benacense. «L'ordinanza impone la chiusura del palazzetto dello sport e della palestrina sotto il cinema fino a domenica - ha dichiarato il primo cittadino - Lo abbiamo deciso per limitare i contagi. Oltre agli allenamenti, erano in programma due gare sportive: una di basket, venerdì, e una di karate, domenica. Queste gare sono state rinviate a data da destinarsi. Spero così di restringere il focolaio partito dalla scuola elementare. Stiamo cercando di uscire da questa situazione entro il mese di novembre. I bambini sono il nostro patrimonio umano e li dobbiamo tutelare».