Vaccinazioni anti-Covid, l'89% dei veneti con più di 12 anni ha avuto una dose

Dopo giorni di somministrazioni inferiori alle 30mila dosi, la campagna vaccinale anti-Covid si riprende in questo fine settimana. Ieri, 5 febbraio, le dosi inoculate sono state 31.051, fra prime (1.612), seconde (6.141) e terze dosi (23.298).

Scarica qui il bollettino sulle vaccinazioni anti-Covid in Veneto aggiornato al 5 febbraio 2022

La spinta di ieri permette alla regione di avvicinarsi ai 4 milioni di vaccinati. Contando chi ha ricevuto almeno una dose e chi si è prenotato per il vaccino, i veneti coinvolti dalla campagna vaccinale sono 3.991.677. Sono l'82,3% dell'intera popolazione regionale. Tra i vaccinabili, hanno ricevuto una dose o sono prenotati il 32,6% dei bambini tra i 5 e gli 11 anni e l'89% dei veneti dai 12 anni in su. Ed i veneti con più di 12 anni possono anche accedere alla terza dose. Finora, il richiamo è stato fatto da 2.886.199 di residenti in regione.

In provincia di Verona, le vaccinazioni effettuate ieri sono state 6.300 ed in totale risultano distribuite 1.961.270 dosi. Circa l'81,5% dei veronesi ha ricevuto almeno una dose. Il ciclo vaccinale è stato completato dal 79,2% dei residenti in territorio scaligero. E il 55,5% dei veronesi ha anche fatto la terza dose.