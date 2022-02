Veneto vicino ai 3 milioni di abitanti vaccinati con tre dosi contro Covid-19

Sono state 17.442 le vaccinazioni anti-Covid effettuate ieri, 6 febbraio, in Veneto. Un buon numero, considerando la giornata festiva, anche se inferiore di quasi la metà rispetto alle somministrazioni eseguite il giorno precedente. Dopo le tante prime vaccinazioni fatte tra dicembre e gennaio, è arrivato il momento per molti veneti di ricevere la seconda dose per completare il ciclo vaccinale. Per questo le prime dosi di ieri sono state 1.172 e le seconde dosi somministrate sono state 4.236. Restano comunque tante le terze dosi: 12.034.

Scarica qui il bollettino sulle vaccinazioni anti-Covid in Veneto aggiornato al 6 febbraio 2022

È probabile che in questa settimana il Veneto possa raggiungere due cifre molto tonde. Sono 3.992.466 i residenti in regione che hanno ricevuto o almeno prenotato una dose di vaccino. Ed è quindi possibile che nei prossimi giorni questo numero possa arrivare a 4 milioni e quindi rappresentare più dell'82% della popolazione regionale. Ma visto chi il ritmo delle terze dosi è ancora sostenuto è più probabile che il Veneto possa arrivare prima ai 3 milioni di residenti coperti con tre dosi di vaccino. Finita la giornata di ieri, i veneti con tre dosi di vaccino erano 2.897.952, quasi il 60% della popolazione regionale.

Infine, i dati della provincia di Verona mostrano 4.547 somministrazioni fatte ieri e 1.965.827 somministrazioni fatte complessivamente. Un lavoro che ha portato circa l'81,5% dei veronesi ad essere protetti dal coronavirus con almeno una dose di vaccino.