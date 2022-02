Covid-19, terza dose di vaccino al 57% dei veronesi e al 60,5% dei veneti

Si è attestato sotto le 15mila somministrazioni al giorno il ritmo settimanale della campagna vaccinale anti-Covid in Veneto. Ritmo sempre sostenuto dalle terze dosi che ieri, 9 febbraio, sono state 9.808 su un totale di 12.779 inoculazioni. Sono stati poi 622 i cittadini che hanno ricevuto la prima dose di vaccino e 2.349 quelli che hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose.

Scarica qui il report sulle vaccinazioni anti-Covid somministrate in Veneto fino al 9 febbraio 2022

A confronto con quello delle scorse settimane, il ritmo delle vaccinazioni è rallentato e questo sposta più in là nel tempo il raggiungimento di due cifre tonde: i 4 milioni di veneti vaccinati, di cui 3 milioni con tre dosi. Ieri sono diventati 3.995.364 i veneti con almeno una dose di vaccino ricevuta o con la prenotazione del vaccino attiva. Sono l'82,3% dell'intera popolazione, compresi anche i non vaccinabili. Nelle fasce di età vaccinabili, tra i 5 e gli 11 anni i vaccinati e prenotati sono il 32,8% mentre dai i 12 anni in su sono l'89,1%. I veneti vaccinati con tre dosi sono invece 2.934.696, il 60,5% del totale.

Nel Veronese, le vaccinazioni di ieri sono state 3.737. In provincia di Verona sono stati distribuiti 1.978.946 dosi di vaccino anti-Covid durante tutta la campagna e questo ha portato ad immunizzare con due dosi di vaccino il 79,5% dei veronesi e con tre dosi il 57%.