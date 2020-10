Benemerenze a privati e volontari per il loro aiuto durante il lockdown

Due volti della stessa medaglia. Da un lato gli imprenditori che durante il lockdown, in assoluto silenzio, hanno donato mascherine e prodotti alimentari alla città. Dall'altro le centinaia di volontari che ne hanno reso possibile la distribuzione capillare. Due gruppi che hanno ricevuto dal sindaco di Verona Federico Sboarina e dall'assessore alla protezione civile Daniele Polato gli attestati di benemerenza della città. Un gesto simbolico, quello voluto dall'amministrazione comunale, per ringraziare coloro che, durante l'emergenza sanitaria, hanno fatto più di quanto dovuto. Dimostrando generosità, senso di comunità e spirito di squadra, al servizio della collettività.



(Il primo gruppo di cittadini che ha ricevuto le benemerenze)

Sono stati premiati prima Matteo Meante della Bayernland, Ali Ashraf presidente della Comunità Islamica, Rocco Leo di Emergency Fly Verona, Fabrizio Vignoli di Laboratorio Intreccio e Massimiliano Legrenzi di Telarosa. Nel secondo gruppo, invece, i rappresentanti di Ana-Nucleo Cinofilo da soccorso, Ana-Squadra Verona città, Anioc, Associazione Cb27, Associazione Nazionale Carabinieri, Cnsas Soccorso Speleologico, Croce Bianca Verona, Croce Rossa, Cse-Comunicazioni speciali di emergenza, Fias-Federazione italiana attività subacquee, Pro.Civi.Cos e, infine, l’architetto Marco Semprebon presidente della consulta comunale della protezione Civile.



(Il gruppo di volontari con le benemerenze ricevute)

«È un riconoscimento che vale tutta la nostra gratitudine e quella della città - ha detto il sindaco - È difficile spiegare a parole quello che abbiamo vissuto durante l'emergenza sanitaria, ma grazie a voi ci è arrivata la forza per andare avanti, sempre. Il vostro supporto, gratuito e spontaneo, è stato fondamentale. Un atto di generosità che dimostra quanto Verona sia forte e che dà il senso della nostra comunità. In un momento in cui abbondano gli esempi e le notizie negative, questi vostri gesti devono essere gridati al mondo e fatti conoscere. Grazie quindi a tutti gli imprenditori che hanno messo davanti il bene comune. E ai volontari che non si sono mai tirati indietro, non solo durante la pandemia, mettendo in piedi servizi incredibili come la consegna porta a porta delle mascherine, ma anche poche settimane fa dopo i nubifragi. Un'efficienza che non ha pari, della quale tutti noi siamo orgogliosi».

«Avete dimostrato con i fatti il grande cuore di Verona - ha aggiunto Polato - E tutta la città oggi ha la certezza di poter contare su di voi. Affronteremo mesi delicati, sapere di avervi al nostro fianco ci dà la sicurezza che nessuno verrà lasciato indietro. Ai privati un grazie di cuore, perché avete fatto di vostra spontanea volontà tante cose importanti, donando mascherine, gel, prodotti alimentari e sanitari gratuitamente. Il ringraziamento va poi ai volontari delle associazioni, Verona è diventata un esempio in Italia per efficienza. Siete una garanzia e un orgoglio».