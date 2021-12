Covid-19 in età pediatrica, in Veneto oltre 60mila contagi da inizio pandemia

In un giorno, in Veneto, sono passate da 18mila a 24mila le prenotazioni dei vaccini anti-Covid somministrabili ai bambini dai 5 agli 11 anni. Prenotazioni che sono partite lunedì scorso, mentre le inoculazioni sono cominciate oggi, 16 dicembre.

I vaccini pediatrici prenotati ad oggi sono 24.313 in tutto il Veneto e fra questi ci sono anche le 3.816 dosi prenotate nel Veronese.

E nel comunicare le prenotazioni dei vaccini per i bimbi dai 5 agli 11 anni, la Regione ha anche diffuso una tabella sui casi di contagio da coronavirus registrati finora nella fascia di età 0-14 anni.

Ad oggi, i casi di positività al coronavirus in età pediatrica registrati in Veneto sono stati 63.742, compresi i 10.588 conteggiati in provincia di Verona. I contagiati dal virus nei primi due anni di età sono stati 4.579 in Veneto (732 nel Veronese), 15.703 i contagi in bimbi tra 2 e 6 anni (2.514 nel Veronese) e gli altri si sono verificati in bambini tra i 7 e i 14 anni.

La maggior parte di questi casi, però, si riferiscono al passato. I bambini veneti attualmente positivi al virus sono infatti 9.626, fra cui 1.286 bimbi veronesi.