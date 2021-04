Arena, spiraglio sull'aumento della capienza. Sboarina: «Soluzione a breve»

Si è tenuta questa mattina, 28 aprile, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Per il Veneto era presente l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, la quale ha riferito qualche dettaglio durante l'appuntamento quotidiano con gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus tenuto dal presidente Luca Zaia. «Abbiamo ridiscusso e ripresentato le linee guida per le riaperture, aggiungendo quelle mancanti sui parchi tematici, i centri benessere e i centri culturali ricreativi - ha detto Lanzarin - Tutte queste linee guida saranno trasmesse al Governo per renderle applicabili. Cerchiamo poi di anticipare l'apertura prevista per i parchi tematici, ma anche di ottenere una deroga per i grandi eventi all'aperto, come ad esempio all'Arena di Verona, rendendoli accessibili a più di mille spettatori».

Si è aperto dunque uno spiraglio per l'aumento della capienza massima di spettacoli in Arena. Un aumento richiesto dal sindaco Federico Sboarina, il quale si è confrontato con Zaia, ma anche con il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Massimiliano Fedriga e con il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni.

L'obiettivo di Sboarina è di ottenere il via libera all'aumento di capienza nel giro di poco tempo, così da poter programmare gli spettacoli con maggiore serenità e consentire al pubblico di acquistare i biglietti.

«Rispetto ai giorni scorsi, sono meno preoccupato - ha ammesso Sboarina - Al problema della capienza in Arena, la Conferenza delle Regioni ha dato massima priorità e a breve potrebbe trovare una soluzione. Tuttavia non avremo finito, perché resta ancora da sciogliere il nodo del coprifuoco e come assicurare non solo lo svolgimento degli spettacoli in Arena ma anche il rientro a casa dei cittadini, in particolare da chi viene da fuori città».