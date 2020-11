Appello dei sindaci veronesi: «Massima attenzione al rispetto delle regole»

«Come sindaci facciamo un appello alla responsabilità di tutti perché solo con l'impegno di ognuno potremo ridurre il costo in termini di vite umane e il danno per l’economia. Quello che chiediamo è che si capisca che le nostre normali abitudini devono essere cambiate e che si rinunci a cercare una condizione di normalità in un contesto in cui la normalità non è più possibile». Questo è il cuore dell'appello apparso oggi, 15 novembre, sui profili Facebook dei sindaci della provincia di Verona, i quali non possono dormire sonni tranquilli per il Covid-19. «I dati ci dicono che la diffusione del coronavirus e l’evoluzione della pandemia sono in una fase che sta diventando sempre più critica», hanno aggiunto i sindaci, secondo cui si potrà uscire da questa fase emergenziale se maggiore sarà lo sforzo dei cittadini.

«L'attenzione deve essere massima al rispetto delle regole che ormai tutti conosciamo: mantenere la distanza sociale, utilizzare la mascherina ed adottare tutte le misure di igiene ed igienizzazione in particolare delle mani e delle superfici a contatto frequente - prosegue l'appello - In questo periodo stiamo riscontrando parecchi casi di trasmissione del virus tra persone che si frequentano abitualmente, gli ospedali sono sotto forte pressione. I colleghi, i collaboratori e le persone che frequentiamo per molte ore del giorno ci possono dare un falso senso di sicurezza. Vediamo spesso sui social appelli dei cittadini ad un maggiore impiego delle forze dell’ordine e delle polizie municipali. Teniamo a precisare che tutti gli uomini disponibili sono impegnati al massimo su questo fronte sebbene in numero ridotto in quanto anche tra le loro file si riscontrano casi di positività. Per questo motivo chiediamo che, qualora si ravvisino situazioni problematiche o assembramenti, vengano utilizzati i canali ufficiali per richiedere il pronto intervento. Le segnalazioni sui social non consentono interventi tempestivi e rischiano di alimentare inutili polemiche in una situazione già tesa. Tutti i sindaci e le istituzioni stanno lavorando insieme con il massimo impegno, ma abbiamo bisogno che tutti partecipino a questo sforzo».