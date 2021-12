Covid cancella festa di Capodanno in Piazza Bra e cena per gli over 60

Sono iniziate oggi, 15 dicembre, le procedure di rimborso ai veronesi over 60 che si erano iscritti al Capodanno Insieme, il tradizionale evento che il Comune di Verona organizza in fiera nella serata di San Silvestro. A causa del peggioramento della situazione emergenziale, dovuto al brusco aumento dei contagi da Covid-19, l'iniziativa non sarà realizzata, nonostante l'organizzazione prevedesse le più rigide misure anti-contagio, a cominciare dal numero dei partecipanti, che è stato ridotto a 500 rispetto i mille del passato. Circa 200 gli over 60 che si erano iscritti.

«Ad ottobre, quando la situazione sanitaria era ampiamente sotto controllo, abbiamo cominciato ad organizzare i diversi eventi che avrebbero caratterizzato le feste in città, fra cui anche il Capodanno - ha commentato il sindaco Federico Sboarina - Abbiamo aspettato fino all'ultimo momento utile, ma i numeri dei contagi degli ultimi giorni e le previsioni degli esperti scientifici ci hanno spinto a queste scelte prudenziali. Per questo motivo non procederemo con l'organizzazione della festa in Piazza Bra e stiamo rimborsando i veronesi che si erano già iscritti alla cena in fiera».

«Ringrazio tutti gli sponsor che sostenevano la serata - ha commentato l'assessore ai servizi sociali Maria Daniela Maellare - Contiamo su di loro per l'anno prossimo, fiduciosi che per allora saremo riusciti ad arginare in modo definitivo la pandemia».