Covid-19, nuovi contagi ma ricoveri stabili in Veneto. Lieve incremento nel Veronese

Nel punto stampa del 26 dicembre il presidente Luca Zaia ha annunciato che in regione sono stati trovati 3 individui affetti dalla variante "inglese" del Sars-CoV-2, oltre ad altre due varianti che al momento sarebbero presenti solo in Veneto: scoperte che hanno portato gli esperti presenti ad affermare che il virus rilevato in estate sarebbe diverso da quello di questa seconda ondata e che potrebbero dunque dare un'ulteriore spiegazione ai numerosi contagi delle ultime settimane.

Nel frattempo l'aggiornamento delle ore 8 del giorno di Santo Stefano di Azienda Zero, ha segnalato altri 1802 tamponi positivi al coronavirus in Veneto, mentre sono rimasti sostanzialmente stabili i ricoveri ospedalieri. In regione dunque il numero complessivo di casi dall'inizio della pandemia è ora di 237315, 88842 dei quali attualmente positivi al Covid-19 e 142487 negativizzati virologici (o guariti), mentre 5986 sono i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non. Dato, quest'ultimo, che nell'aggiornamento del pomeriggio di Natale si era fermato a 5972.

In provincia di Verona sono 384 i nuovi casi rilevati per un totale di 46103, di cui: 19627 tuttora affetti dal coronavirus, 25304 negativizzati e 1532 deceduti, 1 in più rispetto al bollettino delle ore 17 del 25 dicembre.

Gli ospedali del Veneto contano ora 2886 (-1) pazienti covid in area non critica, 2589 dei quali ancora positivi, e 389 (+1) in terapia intensiva, di cui 34 negativizzati.

Prendendo in considerazione le sole strutture scaligere, sono 594 (+6) le persone positive ricoverate in area non critica e 82 (+2) quelle in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli ospedali: 136 a Borgo Roma (di cui 9 in terapia intensiva), 116 a Borgo Trento (di cui 26 in terapia intensiva), 95 a Legnago (di cui 4 in terapia intensiva), 75 a San Bonifacio (di cui 10 in terapia intensiva), 111 a Villafranca di Verona (di cui 16 in terapia intensiva), 26 a Marzana, 3 a Bovolone, 73 a Negrar (di cui 9 in terapia intensiva) e 41 a Peschiera del Garda (di cui 8 in terapia intensiva).

Scarica il report di Azienda Zero delle ore 8 del 26 dicembre

Gallery