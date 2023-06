Panettone e gelato, Coppa del Mondo vinta dal vicentino Giuseppe Zerbato

È stato il panettone farcito dal vicentino Giuseppe Zerbato, "Il gelataio Valdagno", ad ottenere la vittoria nella prima edizione della Coppa del Mondo del Panettone Summer Edition. Il primo concorso che unisce la fragranza del panettone con la cremosità del gelato, si è svolto sabato scorso, 17 giugno, a Peschiera del Garda, con una grandissima partecipazione di pubblico. Secondo classificato Roberto Galligani della "Casa del gelato" di Albenga (Savona) e al terzo posto si è classificato Gabriele Fiumara di "California Cafè" (Sant'Alessio Siculo, Messina). Inoltro, il miglior panettone decorato decretato dalla giuria popolare è stato quello di Alessandro Saccomando di "Casa Mastroianni" (Lamezia Terme).

Durante la serata sono stati serviti oltre 180 chili di gelato con i gusti proposti dai candidati e servite più di 2.000 coppette al numeroso pubblico italiano e straniero che ha potuto gustare il miglior gelato italiano.

I maestri gelatieri in gara si sono confrontati con il panettone del maestro Iginio Massari che hanno decorato e farcito con gelato, sorbetto e semifreddo. Per tutta la serata, condotta da Irene Colombo, i concorrenti sono sono saliti sul palco coordinati da Eugenio Morrone e a decretare il vincitore è stata una giuria composta da Luciana Polliotti, giornalista e storica del gelato; Angelo Musolino, presidente Conpait; Roberto Rinaldini, membro di Relais Dessert; Emanuela Balestrino, giornalista esperta in gelateria; Angelo Grasso, maestro gelatiere; e dal presidente di giuria Iginio Massari, presidente Apei. I giurati hanno giudicato il miglior abbinamento e valutato l'estetica del prodotto, la corretta temperatura di degustazione combinata con il panettone e la farcitura, la pulizia del taglio e la struttura interna oltre che il gusto.

«Il panettone e il gelato sono sicuramente due dei prodotti d’avanguardia del ricco patrimonio culinario italiano e non hanno eguali nel resto del mondo. Da qui nasce l'idea di realizzare un concorso estivo che unisse queste due eccellenze - ha spiegato il maestro Giuseppe Piffaretti - Il panettone si abbina molto bene a diversi gusti di gelato e di sorbetto ed è stato davvero stimolante vedere la scelta dei gelatieri in gara. Organizzando la versione Summer Edition abbiamo voluto contribuire a sdoganare il panettone anche in estate, abbinandolo al suo prodotto principe: il gelato».