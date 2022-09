Ispettorato del lavoro convoca vertice, sospeso sciopero della logistica di Coca Cola

Lo sciopero a oltranza dei lavoratori della logistica della Coca Cola di Nogara è stato sospeso. Dalle 6 di questa mattina, 17 settembre, i dipendenti che si erano resi disponibili a svolgere lavoro straordinario nel fine settimana sono tornati operativi. A decidere la sospensione della protesta è stato il sindacato che l'ha organizzata, la Filt Cgil, soddisfatto perché la richiesta di un vertice con i datori di lavoro è stata accolta.

Ieri pomeriggio, la Prefettura ha dato incarico all'Ispettorato del Lavoro di Verona di convocare per il prossimo 21 settembre tutte le parti in causa nella vertenza. Mercoledì prossimo Filt Cgil, Cooperativa Copernico, Kuehne Nagel e Coca Cola Hbc Italia si siederanno allo stesso tavolo per discutere dello stato di agitazione proclamato nello stabilimento di Nogara. E visto che il suo primo obiettivo è stato raggiunto, il sindacato ha sospeso lo sciopero.

Uno sciopero nato dal reintegro di un ex caporeparto demansionato, un dipendente giudicato troppo aggressivo dai suoi colleghi, i quali non si sentono sicuri a lavorare con lui. Per questo, l'azienda titolare dell'appalto della logistica alla Coca Cola di Nogara (Kuehne Nagel) ha scritto alla cooperativa che si occupa del lavoro (la cooperativa Copernico) comunicando che l'ex caporeparto reintegrato dovrà stare in ferie fino al 21 settembre.