Settimana europea della mobilità, a Verona si parla di Progetto Città 30, urbanismo tattico e mobilità sostenibile

Progetto Città 30, urbanismo tattico, partecipazione e mobilità sostenibile, su queste tematiche convergono gli interventi in atto e futuri dell’amministrazione comunale per fare di Verona «una città sempre meno inquinata e nella quale spostarsi privilegiando l’uso della bicicletta». Di questo e molto altro, secondo quanto annunciato in una nota di Palazzo Barbieri, si parlerà al convegno, gratuito e aperto a tutti, "Verona in un mondo che pedala: muoversi meglio nella nostra città", in programma giovedì 28 settembre, alle 15, nella Sala Farinati della Biblioteca Civica di Verona, in via Cappello 43. L’evento è organizzato dal Comune di Verona insieme FIAB Verona - Amici della bicicletta e in collaborazione con Agsm Aim e rientra tra le iniziative in occasione della Settimana Europea della mobilità 2023.

«È un convegno importante - ha sottolineato l’assessore alla mobilità e transizione ecologica Tommaso Ferrari - nell’ottica di come le città dovranno cambiare il modo di muoversi. Mobilità e traffico è un tema che la nostra città sta affrontando in maniera molto forte, anche per la presenza dei cantieri della filovia in via Città di Nimes. È dunque chiaro che la prospettiva deve essere quella di una città che si muove meglio e in modo più sostenibile, sia per questioni ambientali sia per la sicurezza stradale. Parlare di questi temi è importante, perché è un cambio culturale che altre città della nostra dimensione hanno fatto, un progetto di transizione che vogliamo intraprendere con coraggio e l’unico per vivere meglio in città, sicuri e respirando un’aria migliore. Sulla mobilità infatti - ha aggiunto in conclusione l'ass. Ferrari - serve un paradigma che deve essere parallelamente affiancato da un grande investimento di infrastrutture, quelle ciclabili, che a Verona mancano, così come le zone 30, gli spazi condivisi e sicuri per utenza debole. Serve uscire dalla pianificazione che si è strutturata negli anni per cambiare le caratteristiche della nostra città».

In programma ci sono interventi di relatori qualificati in materia, che affronteranno vari argomenti, tra i quali come molte città stiano intraprendendo determinate politiche per fare dei centri abitati degli spazi condivisi e accessibili a tutti, ma anche come sia fondamentale cambiare la concezione di movimento che non sia incentrato sull’uso dell’automobile ma privilegiando l’uso della bicicletta. Saranno presenti Andrea Colombo, esperto di mobilità sostenibile e presidente della Fondazione Innovazione Urbana di Bologna, Matteo Dondè, architetto esperto di sperimentazioni stradali urbane, Elisa Gallo, giornalista e comunicatrice su ambiente, mobilità e sostenibilità, consigliera nazionale FIAB, e Roberto Di Bussolo, responsabile del settore Mobilità sostenibile del Comune di Venezia. Il convegno, che sarà moderato dal consigliere comunale Michele Bresaola, si concluderà con un intervento dell’assessore alla mobilità e transizione ecologica del Comune di Verona Tommaso Ferrari. Il convegno sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Verona.

L’iniziativa è stata presentata in sala Arazzi. Sono intervenuti l’assessore Tommaso Ferrari, il consigliere comunale Michele Bresaola e il presidente di FIAB Verona Corrado Marastoni. «Abbiamo organizzato questo convegno perché occorre far fare alla città un passo avanti - ha detto Corrado Marastoni -. Verona ha grandi potenzialità perché non ha asperità e altitudine, c’è molto spazio, molto verde e quindi ci si muove agevolmente in bicicletta. Quello che però si verifica è che si sta dimostrando rigida verso questo cambiamento con particolare affezione all’uso dell’automobile. È importante che il focus si sposti dall’uso dell’auto privata verso un modo più sostenibile e semplice, non solo come mezzo sportivo, ma per effettuare gli spostamenti della vita quotidiana».

«L’amministrazione si è impegnata molto per organizzare questo convegno - ha detto il consigliere Michele Bresaola -. Il valore aggiunto è dato dal fatto che avremo la presenza di relatori di diverse declinazioni professionali che daranno input importanti per quanto riguarda la mobilità ciclistica e la diffusione della bicicletta negli ambienti urbani. Potremo fare anche una sintesi di quelli che sono e saranno gli interventi, le progettualità e le politiche che l’Amministrazione sta facendo in questo primo anno di attività e quello che c’è all’orizzonte».

Il programma del convegno

"Città 30 - più spazio alle persone"

Andrea Colombo - Esperto di mobilità sostenibile, Fondazione Innovazione Urbana. Finalmente anche in Italia si comincia a parlare di "Città 30", una politica sempre più diffusa nelle aree urbane europee. Bologna è la prima grande città italiana ad aver intrapreso questa strada. Intanto altri Comuni ci stanno pensando, le Associazioni si mobilitano, in Parlamento è stata depositata una proposta di legge nazionale. Ma che cos'è, come si progetta e realizza e perché fare una Città 30?

"Diamo strada alle persone"

Matteo Dondè - Architetto esperto di sperimentazioni stradali urbane. Ridurre la velocità in ambito urbano significa abbandonare il linguaggio dell’automobile e superare il modello della separazione, rendendo così la strada uno spazio condiviso e accessibile per tutti gli utenti della strada, indipendentemente dal loro modo di spostarsi, senza barriere architettoniche e culturali. Perché “la strada è di tutti, a partire dal più fragile".

"Comunicare la ciclabilità"

Elisa Gallo - Giornalista e comunicatrice su ambiente, mobilità e sostenibilità, consigliera nazionale FIAB. L’infrastruttura è solo un pezzo del percorso che porta al cambiare il modo in cui ci muoviamo e viviamo lo spazio pubblico delle nostre città. Per una mobilità più sostenibile, una riduzione dell’uso - e abuso - dell’auto privata a favore di una maggiore mobilità attiva, serve stimolare e accompagnare il cambio di mentalità, ribaltando il discorso dominante, valorizzando i benefici per la collettività. Come si fa? Informando, comunicando, coinvolgendo. Interverrà il responsabile del settore Mobilità sostenibile del Comune di Venezia Roberto Di Bussolo, mentre l’assessore alla Mobilità e Transizione ecologica Tommaso Ferrari concluderà la giornata. Modera il consigliere comunale Michele Bresaola.