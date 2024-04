Il futuro delle città. «Ricreare senso di comunità e recuperare spazio pubblico»

Un confronto a tutto campo tra urbanisti, pianificatori, docenti universitari, professionisti, imprese e amministratori pubblici italiani e stranieri su come dovrà essere, in un futuro non lontanissimo, il volto delle nostre città. Lo ha avviato, partendo da Verona, il consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (Cnappc), presentando "Progetto di futuro - In quali città e territori vogliamo vivere?", con una serie di proposte alla politica sviluppate nel corso del convegno internazionale "Il futuro delle citta - Ripartire dai quartieri" che si è tenuto ieri, 22 aprile, all'Auditorium Verdi di Veronafiere. Proposte che, come ha spiegato Massimo Crusi, presidente del Cnappc, consentano di riprendere il tema della rigenerazione urbana di città e territori, immaginando nuovi modi di abitare, lavorare, spostarsi. Un nuovo modello di città, che in tutto il mondo si sta dimostrando ottimale per migliorare gli spostamenti, ridurre l’inquinamento, migliorare l’economia e trasformare lo spazio urbano, grazie anche ad un ruolo decisivo svolto dalla cura del paesaggio.

Un modello di città illustrato da Carlos Moreno, professore alla Sorbona di Parigi, ideatore e teorico della città di 15 minuti. «Di fronte alle crescenti crisi climatiche, economiche ed energetiche - ha detto - l'urgenza di adattare i nostri stili di vita è tangibile. Questo adattamento passa innanzitutto attraverso una ridefinizione delle nostre prossimità, trasformando i nostri ambienti in ecosistemi locali interconnessi dove la frugalità è la norma e dove nel frattempo si sviluppano l'economia locale e le relazioni sociali. Il concetto di città di 15 minuti e di territorio di 30 minuti è radicato in questa logica, offrendo una vita in cui il policentrismo e uno stile di vita più decarbonizzato promuovono anche l'occupazione locale e il consumo di risorse in una filiera corta. Questa nuova geografia sostenibile di prossimità diventa una traiettoria di resilienza, una risposta concreta alle crisi visibili e in via di peggioramento. Mira a sviluppare quartieri ricchi di interazioni e qualità di vita, ridefinendo la nostra quotidianità verso una maggiore solidarietà e interdipendenza. In questo approccio di prossimità felice, ogni passo verso un'organizzazione locale più integrata è un passo verso un futuro più sicuro e armonioso per tutti. Gli eventi meteorologici estremi e il continuo degrado delle risorse naturali aggiungono ulteriore emergenza a questo riorientamento. L'effetto devastante del Covid-19, così come la minaccia di nuove pandemie, accrescono la necessità di rafforzare la nostra resilienza locale. Allo stesso modo, conflitti come la guerra in Ucraina e in Medio Oriente rendono indispensabile la rilocalizzazione di alcune attività economiche e una maggiore indipendenza dei nostri approvvigionamenti. Queste sfide globali rendono evidente la necessità di ridefinire i nostri modelli di sviluppo e consumo per un futuro più sicuro e sostenibile».

«Sviluppare la prossimità urbana, affinché diventi una leva di trasformazione, secondo i principi guida dell’ecologia, della prossimità, della accessibilità, della solidarietà e della partecipazione è una esigenza ineludibile - ha spiegato Giuseppe Cappochin, responsabile del dipartimento "Legislazione Urbanistica e Futuro della Città" - Le città di domani dovranno trovare nuovi modi di tessere relazioni tra, tempo e spazio, le due componenti essenziali della vita cittadina. Tutto ciò per garantire che la città, nel suo valore di bene comune, rappresenti concretamente il luogo dove si realizzano i diritti di cittadinanza».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«La città che vorremmo è quella che - ha spiegato Matteo Faustini, presidente dell’Ordine degli architetti di Verona - partendo da esperienze e da visioni di urbanisti esperti nello sviluppo delle città di medie dimensioni come Moreno, predisponga in questa fase di revisione del Piano di Assetto del Territorio (Pat) un progetto di sviluppo a lungo termine, immaginando un percorso di almeno 50 anni. La nostra è un’idea di città inclusiva e a servizio dei cittadini. Occorre ricreare il senso di comunità nei quartieri e nel centro storico, recuperando spazio pubblico che va messo in rete per essere reso più fruibile e rigenerando parti di città con funzioni e destinazioni che riportino come punto centrale le persone, senza consumo di nuovo suolo. Penso al Parco delle Mura che andrebbero collegate con parchi, scuole e quartieri, da piste ciclabili. Un altro tema caldo è quello dell’housing sociale per gli studenti universitari, va pensato in ottica più ampia rendendolo disponibile anche per gli studenti delle scuole superiori costretti a lunghi spostamenti quotidiani, come quelli provenienti dalla provincia. È tempo che Verona torni ad essere quella città vivace e lungimirante del Secondo dopoguerra, anche con scelte coraggiose».

«Il tema della qualità della vita nella città dovrebbe, e spesso non lo è nei fatti, il primo punto in una progettazione urbanistica - ha commentato ieri il sindaco di Verona Damiano Tommasi - La visione della città e del suo piano urbanistico viene più volte visto secondo esigenze e con investimenti spesso privati senza una visione organica del bene comune. La cura della città nel suo insieme è invece uno dei punti fondanti su cui intendiamo lavorare. Per farlo bisogna portare avanti in primis una fase di ascolto, con la raccolta delle sollecitazioni e delle sensibilità. Una fase che cerca di raggiungere nel modo più capillare possibile le percezioni che non emergono usualmente e che non hanno probabilmente un luogo dove esprimersi. Dobbiamo sperare che tutti gli specialisti che hanno delle deleghe in un'amministrazione abbiano una visione politica del loro ruolo e sentano la responsabilità in tal senso. Certo è che se si portano avanti le scelte sempre e solo sulla base del riscontro con l’elettorato si rischia che le cose non vadano più avanti o che vengano portate avanti solo da chi non pensa al confronto elettorale. L’istinto è quello di rincorrere il consenso attraverso un riscontro immediato, con la paura di fermarsi al primo commento o senza saper dialogare con mondi che possono essere problematici ma di cui serve tener conto. Progettazioni complesse che sappiano dare risposte lungimiranti necessitano tempi lunghi».

«Una iniziativa davvero molto importante - ha concluso la vicesindaca e assessora alla pianificazione urbanistica Barbara Bissoli - frutto di un percorso avviato ormai un anno e mezzo fa, nell’ottobre 2022. Quello che stiamo portando avanti a Verona è una visione urbanistica che pone al centro donne, bambini, anziani, persone con disabilità di ogni tipo e, in particolare, i giovani. Il futuro è loro, che sono fra i soggetti a cui è rivolta la nostra attenzione, portata avanti in primis attraverso l’ascolto delle cittadine e dei cittadini».