Focus sul progetto Controllo del vicinato e truffe anziani: l'amministrazione nelle circoscrizioni con questore e polizia locale

«L'amministrazione torna nei quartieri. Dopo la prima fase di ascolto e raccolta di segnalazioni è il momento di raccontare cosa è stato fatto e cosa si farà rispetto alle problematiche emerse nelle diverse zone della città». Viene annunciato così dal Comune di Verona il nuovo giro di incontri in tutte le circoscrizioni, con alcune importanti novità pensate per proseguire in modo costante il dialogo e il confronto tra Comune, parlamentini e cittadini. L'obiettivo, spiegano da Palazzo Barbieri, è di realizzare così concretamente il coinvolgimento della comunità. Il primo incontro è in programma mercoledì 20 settembre in ottava circoscrizione, l'ultimo sarà invece l'8 novembre in sesta circoscrizione.

ll format degli incontri sarà uguale per tutte le circoscrizioni, con annunciate «importanti novità» rispetto alla precedente "edizione". Anzitutto i temi delle assemblee, ovvero anzitutto il progetto "Controllo del vicinato" che entra così nella fase a regime, nonché il fenomeno delle truffe agli anziani, per scongiurare le quali verranno forniti una serie di consigli e indicazioni pratiche. L'altra novità riguarda la presenza a tutti gli incontri del questore di Verona Roberto Massucci, il quale affiancherà l'assessora alla sicurezza, legalità e trasparenza del Comune Stefania Zivelonghi e il comandante della polizia locale. Prosegue quindi la stretta sinergia e collaborazione tra amministrazione e forze dell'ordine per dare risposte sui temi della sicurezza e del presidio del territorio.

Sarà l'occasione per illustrare ai cittadini le iniziative e gli interventi avviati a seguito delle segnalazioni pervenute, riepilogandoli circoscrizione per circoscrizione, ma anche per esaminare quelle nuove che emergeranno nel corso delle serate e quelle trattate dalle Commissioni sicurezza delle varie circoscrizioni. «Nei mesi scorsi abbiamo incontrato e ascoltato i cittadini e raccolto le loro segnalazioni sul tema sicurezza - ha evidenziato l'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi -. Ora torniamo in ciascuna circoscrizione per illustrare gli interventi avviati e quelli a cui stiamo lavorando per rendere ogni quartiere più vivibile e sicuro, non a caso questo secondo giro di assemblee vedrà la presenza delle forze dell'ordine, ad ogni incontro ci sarà infatti il questore Roberto Massucci e un rappresentate della polizia locale».

L'assessora Zivelonghi ha poi ribadito: «I focus saranno due, il progetto "Controllo di vicinato" e il fenomeno delle truffe agli anziani. Riteniamo importante proseguire il confronto con i cittadini e il coinvolgimento del territorio, sarà l'occasione per fare il punto in modo specifico rispetto a quanto emerso nei precedenti incontri. Le circoscrizioni in questo percorso sono protagoniste, ho chiesto a ciascun presidente di circoscrizione il resoconto delle attività delle rispettive Commissioni sicurezza e delle principiali criticità trattate».

Il calendario degli incontri