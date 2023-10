Controllo di vicinato e truffe agli anziani, incontro in settima circoscrizione

Prosegue il tour del Comune di Verona nei quartieri per presentare alla cittadinanza il progetto sul controllo del vicinato, ormai entrato a regime, e il fenomeno delle truffe agli anziani, per scongiurare le quali verranno forniti una serie di consigli e indicazioni pratiche.

L'appuntamento di oggi, 18 ottobre, è alle 20.30 nell'aula magna della scuola Giovanni XXIII in Via Monte Bianco. Come per gli incontri precedenti sarà presente il questore di Verona Roberto Massucci, che affiancherà l'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi e il vicecomandante operativo della polizia locale Massimo Pennella.

Prosegue così la stretta sinergia e collaborazione tra Comune e forze dell'ordine per dare risposte sui temi della sicurezza e del presidio del territorio.

I prossimi incontri saranno mercoledì 25 ottobre in prima circoscrizione, nella sala del consiglio di circoscrizione in Piazza Mura Gallieno 3, e mercoledì 8 novembre in sesta circoscrizione, nella sala conferenze del Centro Tommasoli in Via Perini 3.