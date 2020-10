Norme anti Covid-19, controlli al mercato dello Stadio: 5 esercenti multati

Nella mattinata di sabato il sindaco di Verona Federico Sboarina si è recato in sopralluogo al mercato dello Stadio, in piazzale Olimpia, per controllare l'applicazione dell'accordo siglato con le associazioni di categoria.

Per garantire la sicurezza di clienti e venditori sono state studiate le norme anticontagio, che prevedono le corsie davanti ai banchi per evitare gli assembramenti e la presenza di steward che, girando fra la folla, distanziano le persone e controllano i comportamenti. Nel caso dello Stadio sono 14 gli addetti messi a disposizione da Confcommercio e Confesercenti, oltre alla presenza di 8 agenti della Polizia locale. Nella giornata di sabato 31 ottobre sono state elevate 5 sanzioni ad altrettanti gestori che non rispettavano le disposizioni di sicurezza.

Presenti al sopralluogo il presidente della Commissione Sicurezza Roberto Simeoni e il direttore di Confesercenti Alessandro Torluccio.

«La situazione al mercato allo Stadio di stamattina era nella norma - ha detto il sindaco -. Il lavoro fatto nei giorni scorsi dal settore Commercio del Comune insieme con le associazioni di categoria ha prodotto i frutti sperati. Si deve lavorare in sicurezza perché la situazione dei contagi è pesante, oggi abbiamo dimostrato che è possibile. I controlli ci sono e chi non rispetta le regole viene sanzionato, ne va della salute pubblica e di un altrettanto bene primario che è il diritto al lavoro. Questo è il momento in cui nessuno può tirarsi indietro dal principio di responsabilità personale, se tutti ci comportiamo applicando le norme, ne deriva la tutela della singola persona ma anche dell'intera comunità».