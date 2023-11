Dal Comune di Malcesine contributi per le spese degli studenti, il pagamento delle bollette e degli affitti

Il Comune di Malcesine ha fatto sapere di aver stanziato tre tipi di sovvenzione per i propri residenti. Il primo è un contributo una tantum a copertura dell’aumento delle utenze di energia elettrica e gas. In base a quanto è stato spiegato, il tetto massimo del contributo è di 600 euro per persone con Isee fino a 10mila euro e 400 euro con Isee fino a 25mila euro. I richiedenti che ne hanno titolo possono fare domanda compilando il modulo presente all'apposito link entro il giorno 1 dicembre 2023.

Il secondo contributo riguarda invece il sostegno agli affitti dell’anno 2022. Il Comune ha infatti reso noto che, con propri fondi, mette a disposizione complessivamente 25mila euro per il bando a sostegno dei canoni di locazione per alloggi a Malcesine e occupati dal richiedente e dal suo nucleo familiare a titolo di residenza principale o esclusiva. Tra i requisiti per accedere al bando l’Isee non superiore a 20mila euro. Il termine di presentazione della domanda è il 30 novembre.

Il terzo contributo riguarda invece il sostegno alle spese di acquisto di libri di testo, trasporto scolastico e pagamento delle rette universitarie riferiti all’anno scolastico 2023/2024. In questo caso il Comune di Malcesine spiega di aver stanziato 35mila euro per l’acquisto di libri di testo e per il trasporto pubblico e 15mila euro per il sostegno delle rette universitarie. Il tetto massimo del contributo è di 700 euro per famiglie con Isee inferiore a 10mila euro e 500 euro con Isee inferiore a 25mila. La scadenza della domanda è il 5 dicembre 2023. .

Un'altra scadenza da segnare in agenda riguarda inoltre il bonus bebè per famiglie con Isee inferiore a 25mila euro. I genitori con bambini nati tra l'1 gennaio e il 31 ottobre 2023, infatti, possono presentare la domanda per ricevere il contributo di 500 euro entro il 30 novembre. Per i figli nati tra l'1 novembre e il 31 dicembre 2023 la scadenza è il 15 febbraio 2024. Il bonus bebè è attribuibile anche alle famiglie che hanno adottato un figlio, con la precisazione che l’atto di adozione deve essere posteriore all'1 gennaio 2023 e riguardare un bambino che al momento dell’adozione non superava l’anno di età.

Per maggiori informazioni a proposito dei bandi è possibile contattare il numero 045 6589961 - 6589970 da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 13. «I contributi - spiegano dal Comune di Malcesine - si aggiungono a quelli stanziati ad inizio estate scorsa. Il Comune di Malcesine, ad esempio, ha finanziato con una borsa di studio gli studenti meritevoli. In particolare, hanno ricevuto 500 euro i ragazzi e le ragazze delle medie che hanno concluso l’anno 2023/2024 con una votazione pari a 10/10 e 1.000 euro gli studenti delle superiori che hanno raggiunto 100/100. Sempre in tema scolastico, - ricordano ancora al Comune - sono stati stanziati nel corso del 2023: 35.000 euro per l’offerta formativa dell’istituto comprensivo di Malcesine, 15.000 euro per spese di cancelleria, 15.000 euro per manutenzione ordinaria e 19.000 euro per funzioni miste del personale ATA. Inoltre, altri finanziamenti relativi all’anno in corso hanno riguardato il sostegno per famiglie fragili o numerose (supportato dal Comune per 5.000 euro) e il sostegno ai residenti che non avevano ricevuto la carta solidale acquisti dall’INPS (23.000 mila euro)».