Consorzio di Bacino Verona Due riporta l'educazione ambientale nelle scuole

Non è mai troppo presto per imparare a rispettare l'ambiente. Con questo spirito si è tenuto nelle scuole primarie della Valpolicella il nuovo percorso di educazione ambientale scolastica del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero in collaborazione con Humana People to People Italia.

Tornate ad essere finalmente in presenza, lo scopo delle attività organizzate nelle prime due settimane di aprile nelle scuole primarie di Gargagnago, Domegliara, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Ponton e Negrar di Valpolicella è stato quello di coinvolgere i più piccoli sui temi della tutela ambientale. Tutela che passa anche attraverso i piccoli gesti quotidiani e le scelte di consumo di ciascuno. Concetti che si sposano perfettamente con l'obiettivo del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero di diffondere la cultura della sostenibilità partendo proprio dalle scuole.

«Sensibilizzare divertendo e imparare facendo sono le modalità migliori per far comprendere, ai cittadini di domani, le conseguenze sull'ambiente dei propri gesti quotidiani - ha dichiarato Giorgia Speri, presidente del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero - Attraverso i percorsi di educazione ambientale in collaborazione con Humana People to People, condividiamo buone pratiche nelle scuole sapendo che i giovani studenti e studentesse le trasmetteranno a casa, a beneficio della tutela dei nostri territori».

Resi protagonisti dalle attività creative ideate da Achab Group, oltre 350 alunni e alunne hanno imparato in maniera semplice e divertente la strategia delle "5 R" (Riduzione, Riuso, Riciclo, Raccolta, Recupero) per metter in pratica azioni concrete rivolte a una maggiore consapevolezza del proprio impatto ambientale. Tra queste, anche la scoperta del circolo virtuoso del riutilizzo degli abiti che non si indossano più ma che possono trasformarsi in una nuova risorsa anziché in un rifiuto.