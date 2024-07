Aptuit, concessa la ripresa di una sperimentazione sui beagle

Nonostante la conferma della sentenza del Tar, il Consiglio di Stato ha concesso ad Aptuit la ripresa di una delle sperimentazioni su animali che le erano state sospese. L'azienda veronese potrà riprendere l'attività, per il momento, fino al 21 novembre e adeguando le sue strutture alle norme sulla gestione dei cani. Una sentenza che ha lasciato interdetti gli animalisti.

Per circa quattro mesi, Aptuit potrà riprendere una sperimentazione sui cani beagle. Il Consiglio di Stato ha infatti accolto la richiesta dell'azienda, la quale aveva fatto ricorso contro la sospensione decisa dal Tar. La sperimentazione potrà durare fino al 21 novembre prossimo, data in cui si terrà un'ulteriore udienza cautelare. Inoltre, Aptuit si dovrà adeguare alle leggi sulla protezione degli animali oggetto di sperimentazione. Nella sua struttura dovranno essere presenti arricchimenti idonei alla specie e al numero di animali. E l'azienda dovrà rispettare il divieto di riutilizzo dei cani.

Per verificare il rispetto delle normative, i carabinieri forestali sono stati autorizzati ad effettuare visite periodiche e senza preavviso. Ma anche questa attività di controllo non è soddisfa gli animalisti della Lav, delusi dalla sentenza del Consiglio di Stato. «A un'azienda indagata per maltrattamento e uccisione non necessitata di animali è stato concesso di riprendere le sperimentazioni - ha dichiarato Valeria Albanese, responsabile area ricerca senza animali di Lav - Ma almeno le viene ordinato di rispettare finalmente quanto previsto dalla normativa vigente con arricchimenti idonei alla specie e vietando il riutilizzo di cani in innumerevoli esperimenti che prevedono grande sofferenza e stress. Una chiara certificazione del non rispetto della pur minima normativa a tutela degli animali. Questa ordinanza è una conferma che i controlli svolti fino ad oggi dal Ministero della Salute e dall'Ulss non hanno saputo identificare le irregolarità ampiamente emerse in sede penale e come del resto fu per il caso di Green Hill, per questo motivo, l’incarico di monitoraggio è stato direttamente affidato ai carabinieri forestali».

«La decisione del Consiglio di Stato è assurda e anacronistica: dobbiamo fermare i test sugli animali e finanziare metodi alternativi di ricerca, che sono incruenti, più moderni e più attendibili», ha aggiunto Michela Vittoria Brambilla, parlamentare e presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente.