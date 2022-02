Modifiche allo stato di Veronafiere: arriva il "Si" anche dal Consiglio provinciale

Dopo l'ok arrivato dal Consiglio comunale di Verona, è arrivato anche quello del Consiglio provinciale, che si è riunito nel pomeriggio di martedì 15 febbraio nella Loggia di Fra’ Giocondo al Palazzo Scaligero. L'assemblea infatti ha approvato all’unanimità la modifica dello statuto di Veronafiere, di cui la Provincia è socia con una quota dell’1,4%.

Tra le novità ricordate, l’allargamento da cinque a sette membri del Cda (con un indirizzo all’invarianza dei costi dell’organo amministrativo) e l’obbligo dell’approvazione, con almeno il 60% dei voti dei soci, delle proposte di eventuali variazioni di rilievo rispetto alle principali manifestazioni.

Il Consiglio è stato poi chiamato a nominare, scegliendo tra i propri membri, i nuovi rappresentanti dell’ente nei consorzi di bonifica operanti nel territorio scaligero. Gli eletti, all’unanimità, sono stati Vladimir Castellini per il “Veronese”, Loris Bisighin per l’“Adige Po” e Alessio Albertini per l’“Alta Pianura Veneta”. Bisighin e Albertini ricoprivano i medesimi incarichi nel precedente Consiglio Provinciale.

Infine sono stati designati i tre consiglieri che rappresenteranno il Palazzo Scaligero nell’assemblea generale dell'UPI Veneto: David Di Michele, Sergio Falzi e Federica Losi.

All’ordine del giorno era prevista, inoltre, la nomina del Presidente del Collegio di revisione economico finanziaria. Delibera rimandata a una seduta del Consiglio che verrà programmata per la prossima settimana. Un rinvio, maturato durante un confronto in Assemblea, in seguito ad alcune richieste di approfondimenti sull’iter. La nuova calendarizzazione è stata approvata con i voti contrari dei Consiglieri Alessio Albertini e Luca Trentini, che hanno espresso dubbi sull’opportunità di rimandare la deliberazione.