Dalla Provincia maggiori contributi ai Comuni per sostituire impianti e mezzi inquinanti

Aeroporto Catullo, efficientamento energetico ed Sp 11 sono stati i tre argomenti del consiglio provinciale di Verona che si è riunito giovedì scorso, 30 novembre, e si è aperto con un minuto di silenzio in ricordo di Giulia Cecchettin.

Sull'aeroporto Valerio Catullo, dopo la partecipazione all'aumento di capitale, i consiglieri provinciali hanno approvato il via libera al diritto di prelazione sull'intera quota partecipazione messa in vendita da Fondazione Cariverona e pari al 3,009%. Un’operazione che prevede uno stanziamento in bilancio pari a 2,79 milioni di euro.

Sulla quota potrà esercitare lo stesso diritto ciascun socio dello scalo, come ad esempio ha fatto il Comune di Verona. Nel caso vengano presentate altre richieste di prelazione, infatti, i soci che avanzeranno le istanze potranno rilevare una quota parte, in base alla loro attuale partecipazione al Catullo, delle azioni messe in vendita dalla Fondazione. «Il principio è lo stesso per cui abbiamo aderito all’aumento di capitale - ha spiegato il presidente della Provincia Flavio Pasini - ovvero mantenere una presenza pubblica forte su uno scalo strategico per lo sviluppo di un’area estremamente rilevante dal punto di vista economico e turistico tra Veneto, Trentino e Lombardia, in cui Verona è al centro».

Il consiglio provinciale ha inoltre ha ratificato un cospicuo aumento degli stanziamenti destinati ai Comuni per la sostituzione di vecchi impianti termici e di climatizzazione con nuovi impianti a basse emissioni e per l’acquisto di nuovi veicoli previa la rottamazione di mezzi inquinanti.

Per l'efficientamento termico, a fronte di un avviso del luglio scorso con un fondo di 500mila euro, sono arrivate al Palazzo Scaligero 52 domande, per richieste pari a 1,16 milioni di euro, ora coperti interamente grazie all'approvazione dei consiglieri. Contributi fino a un massimo di 25mila euro per ciascun intervento che andranno a cofinanziare nuovi e più performanti impianti soprattutto in scuole, municipi, biblioteche, palestre e altri edifici ad uso pubblico.

Sono stati 41, invece, i Comuni che hanno richiesto un contributo alla Provincia per sostituire vecchi mezzi inquinanti con nuovi a emissioni contenute. Per accogliere tutte le istanze, il consiglio ha approvato un aumento del fondo dai 300mila euro inizialmente stanziati a 648mila. Tra le amministrazioni locali, Palù e Arcole sostituiranno i vecchi scuolabus, mentre Castagnaro, San Pietro in Cariano, Casaleone, Mozzecane e Oppeano acquisteranno veicoli per il trasporto disabili. Mezzi full electric saranno adottati da Brentino Belluno, Roverchiara, Sommacampagna, Castel d’Azzano e Caldiero. Quest’ultimo, in particolare, acquisterà una spazzatrice stradale di ultima generazione.

«In media un Comune su due ha presentato un’istanza per i bandi - ha rilevato Pasini - segnale inequivocabile dell’attenzione dei sindaci e degli amministratori sia verso l’ambiente, sia per i propri concittadini. Abbiamo deciso di dare un maggior peso alla sostituzione di scuolabus e veicoli per il trasporto di persone anziane o con disabilità. Un impegno doveroso nei confronti dei fragili e dei più giovani».

Infine, per la rotonda sulla Sp 11, di servizio all’ingresso del nuovo ponte sull’Adige in costruzione tra Brentino Belluno e Dolcè, la Provincia ha stanziato ulteriori 330mila euro, che si aggiungono al milione di euro già inserito nell’accordo di programma con la Regione del Veneto, per far fronte all’aumento dei costi dell’intervento.