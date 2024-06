Salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, via libera dal Consiglio comunale di Verona

Una delibera ed una mozione sono state approvate giovedì sera nel corso del Consiglio comunale di Verona.

Ad inizio seduta è stata approvata, con 19 voti favorevoli, 5 contrari (Lella, Rossi, Russo, Sboarina, Zavarise) e 6 astenuti (Adami, Ferrari, Mariotti, Padovani, Papadia, Tosi B.), la delibera per la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio per il corrente esercizio finanziario.

«Nel corso dell’anno, con periodicità stabilita dal Regolamento di Contabilità dell'ente locale – spiega l’assessore al Bilancio Michele Bertucco –, l'organo consiliare è chiamato a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio. Dalle analisi effettuate non emerge ad oggi per il Comune di Verona nessuna situazione di squilibrio per quanto concerne la gestione finanziaria».

A seguito dell’approvazione del documento può essere avviata una prima destinazione dell’avanzo di Amministrazione, in particolare per la copertura di oltre 2 milioni di euro in favore di interventi di edilizia privata per 400.000 euro riguardanti l’efficientamento energetico con la sostituzione di serramenti e coibentazione. Rifacimento copertura e pavimentazione palestra Istituto Professionale L. da Vinci in via Belluzzo 2, per 250.000 euro. Lavori di ristrutturazione e riqualificazione edilizia per il miglioramento sismico ed adeguamento impianti del fabbricato denominato ex scuola elementare di Poiano in 8a Circoscrizione per 180.000 euro. Intervento di restauro conservativo della Cinta Magistrale – Porte e Fortificazioni per 300.000 euro. Realizzazione nel corso del 2024 di interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle circoscrizioni per 200.000 euro. Inoltre, interventi per la messa in sicurezza delle barriere guardrail e spartitraffico nei tratti stradali più pericolosi per 200.000 euro. Manutenzione straordinaria degli idranti antincendio e delle acque meteoriche per euro 300.000 euro. Infine, manutenzione straordinaria segnaletica luminosa e nuovi impianti semaforici per 200.000 euro.

Mettere al bando i Pfas, le sostanze chimiche di origine umana più persistenti finora conosciute. È quanto chiede la mozione approvata all’unanimità questa sera dall’aula consiliare, con 26 voti favorevoli.

Il documento, a firma della consigliere di Comune per Verona - Sinistra Civica Ecologista Jessica Cugini, impegna infatti l’Amministrazione ad aderire alla richiesta di cittadine e cittadini delle aree inquinate da Pfas di approvazione urgente di una legge che ne metta al bando la produzione, l’utilizzo e la commercializzazione e ne regolamenti gli usi indispensabili.

«La contaminazione da Pfas è ormai riconosciuta come un problema di natura globale – spiega la consigliera Jessica Cugini – che non può essere più ignorato. Non possono più essere procrastinate soluzioni che affrontino sistematicamente questa emergenza ambientale a partire dalla prevenzione, messa in sicurezza, monitoraggio, controllo di produzione e bonifica. Urgono prese di posizione da parte delle amministrazioni, dei/delle rappresentanti politici/politiche, delle autorità di regolazione coinvolte per evitare che la contaminazione già esistente e preoccupante per quanto rilevata, non si aggravi ancor più pesantemente».