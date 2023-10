Luce verde per il nuovo Piazzale Sforni e per il Piano urbano della mobilità sostenibile

Verona si dota di un Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) e rinnova Piazzale Sforni in zona Sacra Famiglia. È durato quasi tre ore e tre quarti il consiglio comunale di ieri, 12 ottobre, e durante la seduta sono stati affrontati diversi argomenti, tra cui anche la guerra in Israele, l'installazione dell'opera Stella Cometa in Piazza Bra e l'ipotesi di un nuovo stadio dove poter ospitare le partite dell'Europeo di Calcio 2032. Argomenti che sono stati discussi ma che non prevedevano votazioni. Invece, le due principali votazioni dell'aula sono state sul Pums e sul progetto definitivo di Piazzale Sforni.

APPROVATO IL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Con 26 voti favorevoli e 3 astenuti, il Pums è stato approvato e questo permetterà alla città di partecipare a bandi europei per aggiudicarsi fondi per infrastrutture e mobilità.

Rispetto al Pums redatto dalla precedente amministrazione, insieme alla società Sintagma, quello approvato ieri presenta significative modifiche, recepite in fase di raccolta delle osservazioni e delle segnalazioni delle circoscrizioni e attraverso il contributo delle associazioni del territorio. Il percorso e il futuro della mobilità sostenibile e del trasporto pubblico sarà rimodificato in coerenza con il Piano di assetto del territorio, la cui revisione partirà a breve. «La cosa più importante è farle le cose, non disegnarle. Questo significa aprire i cantieri, anche impattanti come possono essere quelli della filovia, ma bisogna realizzare le opere - ha spiegato l’assessore alla mobilità Tommaso Ferrari - A Verona si parla di traforo da anni e nulla è mai stato fatto. In un anno questa amministrazione ha già avviato un percorso che punta a fare e non solo a parlare delle infrastrutture di cui necessita il nostro territorio. La scelta di non azzerare l’iter già avviato in passato ma di proseguirlo modificandolo in corso d’opera va nella direzione non solo di dare alla città tutti gli strumenti per rivedere e migliorare la mobilità cittadina, spostamenti, mezzi e infrastrutture, al fine di promuovere gli spostamenti sostenibili, ma anche di metterla nelle condizioni di ottenere investimenti e accedere a fondi europei per realizzarne le opere, che devono far parte di una progettualità. Le scelte sui futuri investimenti e progettualità infatti non potranno prescindere da una visione organica che tenga in considerazione opere strategiche già in cantiere o in procinto di esserlo: l'entrata in funzione della filovia, dalla futura rotatoria a Porta San Giorgio, la sistemazione complessiva di tutto il nodo di Porta Vescovo, l'unificazione del sottopassi di Via Città di Nimes, le rotatorie su Via Forte Tomba, su Stradone Santa Lucia e Via Albere e all'uscita della bretella T4-T9 in zona Stazione Porta Nuova. Ci sono ampi margini di miglioramento, ma la nostra intenzione è di procedere ed eventualmente rivedere con successivi passaggi gli interventi che potranno risultare in futuro necessari. La visione c’è e soprattutto abbiamo la volontà di iniziare subito a realizzarla. Noi le opere le vogliamo fare, tante, per cambiare davvero la città. Abbiamo bisogno di accellerare».

Le principali modifiche al Pums riguardano: l'aumento delle Zone 30; un maggior abbattimento delle barriere architettoniche; l’utilizzo dell'urbanismo tattico; il potenziamento della sicurezza stradale davanti alle scuole con interventi di tipo strutturale; l’attuazione di precise politiche di mobility management aziendale.

E la conclusione del percorso del Pums consente inoltre di avanzare con progetti come la creazione di nuove piste ciclabili e di Zone 30; opere per la sicurezza stradale; misure di riorganizzazione della sosta e dei parcheggi in centro storico e la Ztl dello Stadio.

«Ci sono incoerenze macroscopiche, che dimostrano la mancanza di coraggio dell'amministrazione di prendersi le proprie responsabilità - ha commentato ?Paolo Rossi, consigliere di Verona Domani - Questo Pums contiene il contrario di quello che pensa la maggioranza, evidenziando preoccupanti incapacità nella gestione del traffico cittadino, ormai nel caos». E Nicolò Zavarise della Lega ha aggiunto: «Sorgono numerose domande davanti a questo piano, la principale è cosa è stato fatto dall'amministrazione in un anno di attività, visto che non sono evidenti grandi soluzioni rispetto al documento già approvato dalla precedente amministrazione».

Mentre dalla maggioranza, Jessica Cugini di In Comune per Verona ha commentato: «Questo piano mette al centro la mobilità sostenibili. Gli emendamenti raccolgono proprio le osservazioni che le circoscrizioni nel 2020 avevano evidenziato contro il Pums di Federico Sboarina. Non capisco di cosa l’opposizione parli quando ci critica per la mancanza di volontà di intervenire. Stiamo approvando un Pums che molto farà proprio in favore della città e della sua mobilità». E Pietro Trincanato di Traguardi ha chiosato: «Ricominciare da zero significava non riuscire a raggiungere nulla. La nostra volontà invece è quella di fare, anche approvando un testo per molti aspetti ancora modificabile e migliorabile».

NUOVA VITA PER PIAZZALE SFORNI

È stato approvato all’unanimità, con 27 voti favorevoli, il progetto definitivo per l’ampia riqualificazione che interesserà la piazza principale del quartiere Sacra Famiglia a Verona Sud. Il documento è stato illustrato all’aula dall’assessore Federico Benini: «Un’importante e strategica rivoluzione, per migliorane vivibilità e sicurezza. Da febbraio 2024 prenderanno infatti avvio i lavori per la realizzazione del nuovo piazzale Sforni, confinante con l’area del sagrato della chiesa dedicata alla Sacra Famiglia, che si trova su via Vigasio. Un intervento importante, opera compensativa del Pua "Esperanto 03", che prevede una spesa di 784.818 euro, coperta daL contributo di sostenibilità. L’area del sagrato si presenta attualmente come un ampio slargo asfaltato pressoché informe circondato da aree verdi seminate a prato e piantumate, con accesso da via Giove, strada di unione fra via Apollo con via Vigasio. Sul lato Sud di via Giove si trova un’altra area verde circondata da una strada che si immette su via Vigasio. La strada di ampie dimensioni viene utilizzata come parcheggio e mercatino rionale una volta la settimana. I lavori prevedono l’unione delle due aree verdi di fronte alla chiesa, con la creazione di un’unica grande area, con nuove piantumazioni, al cui interno sarà realizzato un percorso pedonale che la attraverserà da Nord a Sud. Saranno posizionate anche nuove panchine e verrà rifatto il sagrato. Il tutto senza barriere architettoniche e a disposizione del quartiere. Ancora, nella parte più a Sud, verrà realizzata una pista ciclo-pedonale in sostituzione dell’esistente stradello in terra battuta. I parcheggi verranno ridisegnati con aumento degli stalli anche in prossimità del sagrato. Sul perimetro di tutte le aree a verde saranno realizzati nuovi marciapiedi che nella parte più a Ovest diventeranno ciclo-pedonali, di collegamento fra la chiesa e la parte più a Sud, come l’attuale attraversamento centrale del verde che prosegue verso Est su Via Vigasio, qui si intersecherà con il nuovo tracciato della ciclabile che unirà le due già esistenti da Nord, in prossimità della farmacia, e da Sud proveniente da Via Gelmetto. Nell’area di intervento sarà realizzato un nuovo impianto di illuminazione pubblica che interesserà strade, parcheggi, sagrato, percorsi pedonali e ciclo-pedonali nel verde».